Philipp Lahm gibt in Hilpoltstein Ernährungs- und Sporttipps

Fünftklässler der Realschule Hilpoltstein lernen spielerisch, wie sie fit bleiben - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Wie fühlt es sich an, alt zu sein? Was können wir tun, um möglichst lange fit und beweglich zu bleiben? Das konnten die fünften Klassen der Realschule Hilpoltstein an mehreren Mitmach-Stationen bei der Philipp-Lahm-Schultour erfahren. Der Fußballprofi gab dabei Tipps per Videobotschaft.

Bei der Philipp-Lahm-Schultour erfahren die Fünftklässler der Realschule Hilpoltstein, wie wichtig Bewegung und gesunde Ernährung sind. Sie erraten zum Beispiel Obst- und Gemüsesorten durch Ertasten. © Foto: Lea-Verena Meingast



Ziehen die Schüler die Skibrille auf, sehen sie ihre Umgebung nur verschwommen und verzerrt. Um die Knie gewickelte Folie und mehrere Kilogramm schwere Westen simulieren, dass man übergewichtig ist und sich nicht mehr so gut bewegen kann. "Boah, ist das hart! Das fühlt sich komisch an", sagt ein Junge, als er mit der zehn Kilogramm schweren Weste auf eine Stufe steigt. "Jetzt weiß ich, warum mein Opa immer so langsam die Treppen hinuntergeht", sagt ein anderer.

Bei den Aktionstagen der Philipp-Lahm-Schultour erhalten die Schüler Tipps für mehr Bewegung und gesunde Ernährung, aber auch zur Stärkung sozialer Kompetenzen. Durch Lehrerfortbildungen und Elternabende wird auch das Umfeld der Kinder einbezogen.

"Das ist eine tolle Sache, weil ein ganzheitliches, nachhaltiges Konzept dahintersteht", sagt Kurt Wink, Rektor der Realschule Hilpoltstein. Deshalb hat er die Idee vom Beratungslehrer Georg Marchl unterstützt, als dieser auf die Aktion aufmerksam geworden war. Ernährung, Bewegung und soziale Aspekte zu verbinden, findet Kurz Wink sehr wertvoll — vor allem bei Fünftklässlern.

"Die Kinder haben gerade die Schule gewechselt, da ist das Thema Freunde finden ganz aktuell. Außerdem sind die Kinder in einer entscheidenden Phase", sagt er. Alkohol- oder Drogensucht trete meist in der Pubertät erstmals auf. Laut Studien kämen Kinder, die an Präventionsprojekten teilgenommen hatten, gar nicht oder erst deutlich später in Kontakt mit Drogen, so Wink.

Philipp Lahms Videobotschaft

In drei großen Zelten auf dem Sportplatz mit den Aufschriften Bewegung, Ernährung und Persönlichkeit, widmen sich pädagogisch ausgebildete Fachkräfte den Schülern. Der Fußballstar Philipp Lahm begrüßt die Kinder per Video.

Er will ihnen Freude an Bewegung und gesunder Ernährung vermitteln, aber auch, dass es wichtig ist, wie sie mit sich und anderen umgehen. Deshalb gehört auch das Thema Persönlichkeit zu den drei Schwerpunkten des Projekts. In Kleingruppen basteln die Kinder einen idealen Freund aus bunten Luftballons, wobei die Farben für Eigenschaften wie Witz, Kreativität oder Vertrauen stehen.

Mit verbundenen Augen sollen die Kinder auch Obst und Gemüse ertasten und erraten, um welche Sorte es sich handelt. "Am besten nehmen wir vorsichtig die Hand des Anderen und legen die Zucchini dann hinein", lautet die Anleitung für die Kinder, die ihren Mitschülern das Obst überreichen. Neben Ideen zu mehr Bewegung erfahren die Schüler auch, wie wichtig Entspannung als Ausgleich ist.

Bayernweites Projekt

Abschließend erhalten die Schüler an den Stationen Karten, die sie am Ende mit nach Hause nehmen können. Darauf stehen Tipps, die die Kinder gleich in den nächsten Wochen umsetzen können. Im Unterricht soll das Gelernte vertieft werden.

"Schon kleine Dinge helfen. Dass man die Treppe statt des Aufzugs nimmt, draußen spielt, weil man sich da automatisch bewegt, und nachmittags bei den Hausaufgaben als Pause eine Karotte statt Gummibärchen isst", beschreibt Linda Schäff von der AOK, Direktion Mittelfranken, das Ziel der Projekttage. Die Realschule in Hilpoltstein ist die erste Schule in Mittelfranken, an der die Tour Halt machte. Das bayernweite Projekt von der Philipp-Lahm-Stiftung und der AOK Bayern läuft seit Mai dieses Jahres. 46 Schulen werden im Lauf der nächsten beiden Jahre besucht.

LEA-VERENA MEINGAST