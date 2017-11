"Pillars of Freedom": Künstlerin ist für Roth dabei

ROTH - Die "Pillars of Freedom" (Säulen der Freiheit) sind mit der Skulptur "der Freiheitsrufer" auch in Roth vertreten.

Die Rother Künstlerin Angelika Neff-Lehmann hat eine Säule der Freiheit gefertigt. © Foto: privat



Das internationale Kunstprojekt hat in Roth eine Mitstreiterin gefunden: Seit August arbeitet Angelika Neff-Lehmann an einer Säule, die mit mehr als 100 Skulpturen weltweit am 9. November virtuell zu einem Gesamtkunstwerk zusammengeschlossen und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Initiiert wurden die "Säulen der Freiheit" von dem Alsdorfer Bildhauer Alfred Mevissen, der sich für ein Jahr dem Projekt verschrieben hat. Weltweit fand er Mitstreiter für die Umsetzung. Jede Skulptur stellt ein Mahnmal für Frieden und Toleranz dar.

Damit wird ein markantes Zeichen für aktives Engagement für die Wahrung der Freiheit gesetzt. Das Projekt will die Gesellschaft für die Werte und Verhaltensweisen sensibilisieren, die in den letzten 70 Jahren ein freies und friedliches Leben in Europa ermöglicht haben.

Auch die Rother Künstlerin Angelika Neff-Lehmann hat sich dem Projekt "Säulen der Freiheit" angeschlossen und eine Skulptur mit dem Titel "der Freiheitsrufer" gefertigt. Zur Teilnahme an dem Projekt veranlasst hat sie "das, was zur Zeit überall auf der Welt passiert. Es macht mich nachdenklich und manchmal auch sprachlos, wie mit unseren verbrieften Menschenrechten weltweit umgegangen wird. Ich darf seit 58 Jahren in einem freien Land leben, aber vieles macht mir momentan Angst, dass dieses friedliche Leben ganz schnell vorbei sein kann. Es ist notwendig, dass wir in uns gehen und jeden Tag vergegenwärtigen, was Freiheit bedeutet und aktiv für die Erhaltung der Grundfesten von Freiheit einstehen. Dieses Kunstprojekt verbindet uns weltweit in einer Sache, ohne dass wir die gleiche Sprache sprechen oder die gleiche Hautfarbe haben."

Am 9. November wird die Säule in Obersteinbach aufgestellt und via Internet einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

www.pillars-of-freedom.com