Pinguine in der Sonne beim Faschingszug in Thalmässing

THALMÄSSING - Kaiserwetter zum närrischen Treiben: Die Thalmässinger Faschingsfreunde hatten zu ihrem großen Faschingsumzug am Samstag die Sonne klar auf ihrer Seite.

Zähnefletschen beim Händeschütteln oder lieber gleich Kinder rauben: Beim Faschingszug in Thalmässing mussten die Besucher auf alles gefasst sein.

Das gefiel nicht nur den unzähligen Gruppen aus dem Landkreis und der Region, die an dem schönen Tag die Marktgemeinde beglückten, sondern auch den Abertausenden von Besuchern, die die Straßen flankierten.

Kaiserwetter herrschte beim Faschingsumzug in Thalmässing. Zu Fuß oder hoch auf dem Wagen zogen die Gruppen durch die Marktgemeinde. Die vielen Schaulustigen am Straßenrand waren bester Laune und feierten bis in die Abendstunden.