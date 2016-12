Pizzadieb scheitert in Hilpoltstein

HILPOLTSTEIN - Ein Unbekannter hat versucht, in eine Hilpoltsteiner Pizzeria einzubrechen. Zwar war er erfolglos, allerdings hat er einigen Schaden hinterlassen.

Symbolbild Foto: Pixabay



In der Zeit von Mittwoch, 8 Uhr, bis Donnerstag, 11 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in die Räume eines Pizzalieferdienstes in der Hilpoltsteiner Christoph-Sturm-Straße einzubrechen.

Der Unbekannte schlug mit einer Holzlatte die äußere Scheibe der Doppelverglasung an der Hintertüre ein. Wie aufgrund der Spuren festgestellt werden konnte, versuchte der Täter mit der Holzlatte auch die zweite Scheibe einzuschlagen, was ihm aber misslang. An der Türe entstand dabei ein Schaden in Höhe von 350 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Hilpoltstein, Telefon (0 91 74) 47 89-0.

