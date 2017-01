Poetische Bilder von Sehnsucht, Freiheit und Liebe

HEINDLHOF - In „Voice Of Germany“-Zeiten wie diesen wittern viele, vor allem junge Menschen das große Glück des schnellen Ruhms. Ein Mikrofon, ein bisschen Talent, die passende Bühnenperformance – und schon kann sie einem schlagen, die Stunde temporärer Berühmtheit. Aber nicht alle Jungmusiker mit Ambition haben ihren Star-Status im Blick. Für Sarah Dorner vom Heindlhof ist Authentizität der musikalische Taktgeber. Und das kommt an, wie sie unlängst bei ihrer ersten CD-Präsentation feststellen durfte. Zu Besuch bei einer jungen Frau, die ihre Herzkammern randvoll mit Musik gefüllt hat.

Akkorde im gemütlichen Schneidersitz: Am Heindlhof bei Pyras hat Sarah Dorner ihre Wurzeln und findet dort auch die richtige Atmosphäre zum Verfassen ihrer sehr persönlichen Texte, die sie anschließend vertont. © Foto: Petra Bittner



Als führe man ans Ende der Welt, hinein in weiche weiße Weiten. Der Schnee hat seine Laken über Felder und Wiesen gebreitet, auf dass die Sonne ihr glitzerndes Spiel drauf anzettle. Mitunter schwirrt irritiertes Vogelgezwitscher auf, um gleich wieder von wattierter Stille abgelöst zu werden. Hier hat Sarah Dorner ihre Wurzeln. Die 22-Jährige, die seit 2014 Soziale Arbeit in Nürnberg studiert, kommt gern nach Hause. Heim auf den Heindlhof, einen Hilpoltsteiner Ortsteil, der sich nahe Pyras in die Landschaft duckt. Neun Einwohner zählt der historische Weiler. Auch das Anwesen der Dorners hat Jahrhunderte überdauert und trägt heute einen rosafarbenen Anstrich.

Auf senfgelben Socken öffnet Sarah Dorner die Tür des alten Bauernhauses und bittet ins Obergeschoss. Dort drapiert sie sich im Schneidersitz auf der Couch und erzählt bereitwillig aus ihrem jungen Leben. Einem Leben voller Musik.

Soeben hat sie ihr erstes „Release-Konzert“ in Eysöldens Schloss hinter sich gelassen. Ein „wunderschöner Abend“, an dem sie der Öffentlichkeit ihre brandneue CD „Bring´ mir fliegen bei“ präsentierte. Mit positivem Widerhall. Immerhin: 100 und eine EP konnte sie bei der Gelegenheit veräußern.

1000 der professionellen Tonträger hat sie auf eigene Kosten pressen lassen. Beim Cover- und Booklet-Design halfen Freunde mit. Alles in allem kein ganz billiges Vergnügen. Und doch eines, das sich rentiere. Nicht im finanziellen, eher im ideellen Sinne: „Es freut mich total, wenn die Musik, die ich mache, bei den Leuten was bewirkt!“

Und sie wirkt: 2015 hat Sarah Dorner den zweiten Platz beim „Songtalent“-Wettbewerb im Rahmenprogramm des evangelischen Kirchentags gemacht. 200 Bewerber seien am Start gewesen, erzählt die junge Frau. Fünf Finalisten standen letztlich in Stuttgart auf der Bühne — „vor 400 Leuten, das war schon spannend“.

Yasmina Hunzinger, Sängerin und „Songtalent“-Coach, zeigte sich gar derart angetan von den Qualitäten der Heindlhoferin, dass sie ihr spontan ein paar Gratis-Gesangstunden anbot. In Köln. „Der nächste Weg“, lacht Sarah Dorner. Doch sie reiste an, ließ sich gerne von der Expertin unterweisen und beschloss – durch Hunzingers Urteil bestärkt – eine CD mit eigenen Songs aufzunehmen. Die Studentin entschied sich für das Studio „Music Factory“ des Profi-Gitarristen Klaus Bittner nahe Hannover, wo sie mit Größen wie Roger Ciceros Schlagzeuger Matthias Meusel zusammenarbeitete. „Einfach cool!“

Die Selbstsicherheit für dieses Unternehmen hatte sich Sarah Dorner bereits zwei Jahre zuvor im Dreiländereck geholt. Da, in Kandern bei Lörrach, studierte sie ein Jahr lang an der „SchallWerkStadt“, einer Akademie für christliche Musiker. Schließlich wäre es ja der Glaube gewesen, der ihre musikalische Sozialisation überhaupt erst in Gang gesetzt hätte, meint Sarah Dorner. Vater Johannes sei „schon länger“ Leiter des evangelischen Posaunenchors Eysölden. Dann, die Chorerfahrung bei Doris Polinskis „ThalmäsSingKids“. Auch in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Steindl habe sie sich musikalisch eingebracht und später ihr erstes eigenes Konzert dort gegeben. Das prägt.

Musik heilt

Damals wie heute sind Sarah Dorners selbst verfasste Texte eine Art „persönliches Tagebuch“. Dabei versteht sie sich vor allem auf den Entwurf „poetischer Bilder“. Bilder, in die jeder das hineininterpretieren könne, „was zu seinem Leben passt“. Bilder der Sehnsucht, der Freiheit und der Liebe – getragen von einer glockenklaren, aber festen Stimme; einem mädchenhaften Timbre, das vertontes Credo ist: „Musik hat Kraft, sie heilt.“ Davon ist Sarah Dorner überzeugt. „Wenn ich etwas in ein Lied verpacke, dann wird mehr draus....“

Das kann Szene-Kennerin Yasmina Hunzinger nur unterschreiben: „Die Glaubhaftigkeit und Ehrlichkeit, mit der sie ihre Songs authentisch, pur und schnörkellos vorträgt, haben mich wirklich sehr berührt und abgeholt. Sie hat mich vom ersten Moment an gehabt, weil sie nicht versucht, jemand anderes zu sein oder zu kopieren!“

Bei solchem Lob stellt sich freilich die Frage, wie viel mehr es auf der musikalischen Karriereleiter noch sein darf? Sarah Dorner zieht die Schultern hoch. Musikerkarriere — „klar, ein Traum ist das immer...“

„...und irre viel Arbeit“, weiß Michael Kirschner aus Erfahrung. Er, der mit Hilpoltsteins Singersongwriter-Flagschiff Elena Jank ein Duo bildet, hat längst erfahren: „Eine CD zu machen, ist heute sicher einfacher geworden als früher. Aber wer bekannt werden will, der muss auf allen Kanälen präsent sein, ständig. Der muss sich ums Booking kümmern, ums Management und den Veranstaltern permanent auf die Nerven gehen. Man kann noch so viel Talent haben – aber wenn man nix unternimmt, dann wird auch nix passieren in Sachen Bekanntheit.“ Andererseits: „Wer kein Potenzial hat, der wird ganz schnell zur Lachnummer...“

Dem mag Michael Stahl von der Rother Musikwerkstatt „Pianissimo“ beipflichten: Man müsse dranbleiben, natürlich. „Aber die Kunst fängt dort an, wo der Zuhörer merkt, dass da ein stimmiges Ganzes ist – Text, Musik, Bühnenpräsenz und das Gefühl, das dabei entsteht.“

Wie zum Beweis zieht Sarah Dorner ihre Gitarre auf den Schoß und beginnt zu singen: „Zerbrochen, um zu scheinen“, der „Hit“ vom Kirchentag. Sie schließt die Augen und ist ganz bei sich. Keine Spur von Scheu oder Unsicherheit. Ein Trip in weiche Weiten. . .

Oder ein Fall für die nächste Staffel von „Voice Of Germany“? Sarah Dorner schüttelt den Kopf. Sie lasse die Dinge lieber auf sich zukommen. Auch das ein Credo, ein sehr entschiedenes: „Ich bin ich. Und meine Musik muss ein Teil von mir bleiben. . .“

Die CD „Bring´ mir fliegen bei“ ist zum Preis von neun Euro erhältlich bei: www.sarahdorner.de bzw. info@sarahdorner.de oder itunes und amazon.

PETRA BITTNER