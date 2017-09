Pokal mit Notsieben

SG-Handballerinnen in Minimalbesetzung beim Cup - vor 1 Stunde

ROTH/SCHWABACH - Für die Bayernliga-Handballerinnen der SG Schwabach/Roth ging die Generalprobe eine Woche vor dem Rundenstart daneben. In der zweiten Runde des Molten Cups blieben sie mit einem 18:27 am Ligakonkurrenten HG Zirndorf hängen. Wie das Ergebnis einzuordnen ist, wird man spätestens am 21. Oktober beurteilen können, wenn sich beide Teams in der Punkterunde gegenüberstehen. Zirndorf jedenfalls krönte seine Leistung beim Pokal-Turnier in Obertraubling mit einem 26:19 gegen den weiteren Liga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg.

Amelie Rapke (Mitte) und Sylvia Stöhr spielten das Match mit einem Brummschädel zu Ende. © Archivfoto: Götz



Da der Molten Cup eine Pflichtveranstaltung ist, hat die SG ein letztes Aufgebot zusammengekratzt, um einer Strafgebühr zu entgehen. Eine Torhüterin plus sechs Spielerinnen reisten in Obertraubling an, zwei davon aus der Reserve.

"Im Nachhinein", so Trainer Wolfgang Scharnowell, "war das ganz gut, dass wir angetreten sind. Es hat zusätzliche Spielpraxis gebracht und wir haben das ganz gut über die Bühne gebracht. Zirndorf war auf dem Papier der Drittliga-Absteiger und wir die Aufsteiger aus der Landesliga. Jetzt haben wir im Bewusstsein, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen."

Die Anstrengungen des Minimalkaders bekamen zwei Spielerinnen besonders zu spüren: Sylvia Stöhr und Amelie Rapke hielten auch dann noch durch, nachdem sie mit den Köpfen zusammengeknallt waren.

Leere Bank

Der Spielverlauf spiegelt die Verhältnisse auf der Ersatzbank wider. Während die der SG leer blieb, boten die Zirndorferinnen fast ihren kompletten Kader auf. Die HG ging mit 4:0 in Führung, doch die SG kämpfte sich heran und erzielt mit dem 7:7 in der 22. Minute den Ausgleich. Zur Pause lag die HG drei Tore vorn (12:9) und zog nach dem Seitenwechsel davon.

Der geringste Abstand bestand beim 22:18 acht Minuten vor Schluss, doch das wars dann für die SG, die trotz zweier Siebenmeter-Chancen nicht mehr traf.

SG: Mandy Bauer (Tor), Amelie Rapke 4, Josepha Scholwin, Barbara Benz 7/1, Mira Schlegl 3, Andrea Lehner 1, Sylvia Stöhr 3.