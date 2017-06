Polit-Runde zur Allersberger Bürgermeisterwahl

Diskussionsrunde findet am 22. Juni ab 19.30 Uhr in der Rothsee-Halle statt - vor 23 Minuten

ALLERSBERG - Der Allersberger Bürgermeister Bernhard Böckeler geht Anfang August in den Ruhestand, am 2. Juli wird sein Nachfolger gewählt. Die Hilpoltsteiner Zeitung präsentiert am Donnerstag, 22. Juni, in einer Polit-Runde in der Rothsee-Halle die Kandidaten zur Allersberger Bürgermeisterwahl.

Der Allersberger Bürgermeister Bernhard Böckeler geht Anfang August in den Ruhestand. © Foto: Tschapka



Diesmal werfen gleich drei Bewerber den Hut in den Ring: Christian Albrecht (CSU), Andreas Odermann (SPD) und Daniel Horndasch (ABF/FW). Dieses Trio stellt sich am Donnerstag, 22. Juni, 19.30 Uhr, in der Rothsee-Halle den Fragen von HiZ-Redakteurin Claudia Weinig, der Moderatorin des Abends.

Im Anschluss an die Diskussionsrunde ist Zeit für spontane Fragen aus dem Publikum an die Kandidaten. Geplantes Ende der Polit-Runde, die erstmals alle drei Kandidaten an einen Tisch bringt, ist gegen 22 Uhr.

Wer hat Fragen?

Wer Fragen an die Kandidaten hat, kann diese mailen an hiz-redaktion@pressenetz.de, faxen an die Nummer (0 91 74) 4 85 67 oder per Post an die Hilpoltsteiner Zeitung, Marktstraße 7, 91161 Hilpoltstein schicken. Diese fließen dann in die Polit-Runde auf der Bühne ein.

