Polizei frägt sich: Wer hat was gemacht?

Unfall auf der A 9 zwischen Greding und Hilpoltstein gibt Rätsel auf - vor 23 Minuten

HILPOLTSTEIN - Bei einem Unfall auf der A 9 zwischen den Anschlussstellen Greding und Hilpoltstein wurde am Samstagnachmittag eine Person leicht verletzt.

Der Verlauf des Unfalls gibt der Polizei wegen der unterschiedlichen Darstellungen der Beteiligten allerdings Rätsel auf. So gab ein Seat-Fahrer an, dass ein BMW so knapp vor ihm auf die Fahrspur wechselte, dass er trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver eine Kollision nicht mehr verhindern konnte.

Nach Angaben des BMW-Fahrers habe er selbst nicht die Fahrbahn gewechselt, sondern sei mit seinem Wagen vor dem Seat unterwegs gewesen, als dieser plötzlich aufgefahren sei. Daraufhin habe sich der BMW gedreht und der Seat sei ihm in die linke Fahrzeugseite gefahren. Beide Fahrzeuge prallten dann zuerst noch in die Mittelschutzplanke, bevor sie nach rechts in die Außenschutzplanke geschleudert wurden und stark beschädigt auf dem Seitenstreifen zum Stehen kamen.

Die beiden Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt; allerdings zog sich eine Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren komplett beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Mehrere Felder der Schutzplanken wurden ebenfalls beschädigt. Die Verkehrspolizei schötzt den Gesamtschaden auf zirka 47 000 Euro.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 09128/9197-114 zu melden.

hiz