Polizei hat Hotline für Autofahrer beim Challenge Roth

Umleitungen ausgeschildert - Verkehrsleitplan ausgearbeitet - Manche Strecken offen - vor 15 Minuten

ROTH - Am Sonntag geht mit dem Auto auf vielen Strecken im Landkreis während des Rennens nicht mehr viel. Damit trotzdem alles rund läuft, ist die Polizei unter Führung der Rother Inspektion mit rund 250 Beamten im Einsatz und regelt und leitet den Verkehr, der sich doch auf die Straße wagt.

Am besten sollte man das Auto gleich stehen lassen, betont der Leiter der Polizeiinspektion Roth, Benjamin Böhm. Wer aber nicht darauf verzichten kann, für den gibt es ein Info-Telefon. Unter der Telefonnummer (0 91 71) 97 44-66 sind am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag ab 4 Uhr morgens ortskundige Polizeibeamte erreichbar, die Auskunft über Sperrungen geben und die Autofahrer bei der Streckenwahl beraten und lotsen können.

Wer mit dem Auto unterwegs sein muss, den bittet PI-Leiter Böhm, unbedingt das Navi auszuschalten. "Das Navi kennt die aktuellen Sperrungen nicht. Vergangenes Jahr kamen einige Autofahrer mehrmals beim gleichen Verkehrsposten vorbei."

Tabuzone, Gegenverkehr, Einbahnstraße

Für den Challenge arbeitet die Polizei jährlich einen Verkehrsleitplan aus (siehe Grafik). Auf manchen Strecken dürfen nur Rennteilnehmer fahren (in rot markiert). Etwa von Hilpoltstein über Haimpfarrich nach Eckersmühlen und weiter nach Roth, die Hilpoltsteiner Ortsdurchfahrt nach Solar und von Eckersmühlen durch den Wald nach Wallesau, Laffenau bis Selingstadt. Einige Streckenabschnitte dürfen in beiden Richtungen befahren werden (grüne Markierung). Auf anderen Strecken gilt eine Einbahnstraßen-Regelung (in blau markiert).

Böhm bittet darum, dass die Verkehrsteilnehmer gerade auf den Strecken, die sie sich mit den Sportlern teilen, Rücksicht nehmen und den Anweisungen von Polizei und Feuerwehr Folge leisten und bittet auch um Höflichkeit gegenüber den Einsatzkräften. In den vergangenen Jahren waren einige Fahrer vereinzelt ausfällig geworden. "Bei den Feuerwehren sind viele Ehrenamtlich dabei. Und wir haben schließlich den besten Gesamtüberblick, wo es geht und wo nicht", sagt er.

Shuttle-Bus bringt Zuschauer zu Hotspots

Wer die Athleten anfeuern und von Hotspot zu Hotspot pendeln will, der sollte sich lieber auf das Fahrrad setzen. In Roth verkehrt zudem ein kostenloser Shuttle-Bus, der vom Bahnhof aus von 11 bis 24 Uhr im Viertelstundentakt alle 19 Hotspots der Laufstrecke abklappert.

Gerade für Rother ist es am Sonntag schwierig, überhaupt die Stadt zu verlassen. Durch die erneute Änderung der Laufstrecke, die Roth in zwei Teile schneidet, entschärft sich die Situation in diesem Jahr aber zumindest zeitlich. War der Willy-Supf-Platz und somit die Durchfahrt von Norden nach Süden vergangenes Jahr schon ab 9.30 Uhr dicht, so kann man jetzt bis etwa 13 Uhr noch passieren. Die Sperrung dauert bis zirka 22.30 Uhr an, bis der letzte Läufer durch ist. Hier gibt es auch eine Schleuse für Fußgänger und schiebende Radler und Roller-Fahrer. Eine Alternative, um von Norden nach Süden zu kommen, ist hier nur die B 2, allerdings sind die Ausfahrten an der Hilpoltsteiner Straße ab 6 Uhr bis Mitternacht gesperrt.

Ein großes Problem sieht Böhm vor allem in diesem B 2-Abschnitt, da die Wechselzone 2 vom Radfahren zum Laufen direkt angrenzt. Hier halten Fahrer oft auf dem Standstreifen der Bundesstraße, um die Staffel-Starter aussteigen zu lassen. "Das ist lebensgefährlich!", warnt Böhm eindringlich. Er bittet, die anderen Ausfahrten zu nutzen und die letzten Meter zu Fuß zum Laufstart an der Wechselzone zu gehen.

Auch am Freitag und am Samstag kann es mit dem Night Run von Hilpoltstein nach Roth und mit dem Junior Challenge im Rother Freizeitbad zu leichten Behinderungen kommen.

Beim Challenge Women, der am Samstag die B 2 quert, müssen die Läuferinnen teils anhalten und den Verkehr durchlassen. Wer nicht wartet, muss Konsequenzen fürchten.

Die Verkehrs-Hotline ist Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag ab 4 Uhr unter (0 9171) 9744-66 erreichbar.

