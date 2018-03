Polizei trägt jetzt auch im Landkreis blau statt beige

Beamte bekamen ihre Erstausstattung mit der neuen Uniform - Drei neue Beamte für Roth - vor 0 Minuten

ROTH - Endlich Blau! Nach und nach werden alle Polizeidienststellen im Freistaat von Grün auf Blau umgerüstet. Auch in Roth und Hilpoltstein haben jetzt alle Beamten ihr Basis-Set mit der neuen Uniform bekommen. Noch einen anderen Grund zur Freude gibt es in Roth: Drei junge Kollegen verstärken ab sofort das Team der Polizeiinspektion Roth.

Der Hilpoltsteiner Dienststellenleiter Siegfried Walbert, die stellvertretende Rother Dienststellenleiterin Simone Wiesenberg, POM Bachinger, POM Bohnenberger, POM Schepl und der Rother Dienststellenleiter Benjamin Böhm machen fürs Foto blau. © Stefanie Graff



Der Hilpoltsteiner Dienststellenleiter Siegfried Walbert, die stellvertretende Rother Dienststellenleiterin Simone Wiesenberg, POM Bachinger, POM Bohnenberger, POM Schepl und der Rother Dienststellenleiter Benjamin Böhm machen fürs Foto blau. Foto: Stefanie Graff



"Innerhalb einer Woche sind die Angehörigen aller unserer Dienstgruppen komplett neu eingekleidet worden", berichtet der Rother Dienststellenleiter, Kriminaloberkommissar Benjamin Böhm. "Alle haben sich sehr darauf gefreut und sind mit Begeisterung umgestiegen."

Kein Wunder. Die Kollektion an zur Uniform gehörenden Einzelteilen ist sehr vielfältig und lässt im Gegensatz zur bisherigen Dienstkleidung viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten zu. Hemden gibt es in blau und weiß, Kurz- wie Langarm, dazu verschiedene Hosenmodelle und eine große Auswahl unterschiedlicher Jacken. "Sogar die passenden Socken wurden dazugeliefert", sagt die stellvertretende Rother Dienststellenleiterin, Polizeihauptkommissarin Simone Wiesenberg, und zeigt es gleich am lebenden Objekt.

Aussuchen konnten sich die Beamten ihre Erstausstattung im behördeneigenen Online-Shop. Der Leiter der PI Hilpoltstein, Erster Polizeihauptkommissar Siegfried Walbert, hat extra für den Fototermin die edle Ausgeh-Uniform angezogen.

Altbacken in grün-beige

Die erfahrenen Beamten finden das neue Outfit nicht nur optisch einen Gewinn. Auch die moderneren Materialien, die für mehr Komfort und Wetterschutz sorgen, machen Freude. "Zeitgemäß" findet der Dienststellenleiter das neue Outfit: "Es ist für alle dienstlichen Anforderungen etwas dabei." "Eigentlich haben wir erst beim direkten Vergleich mit den alten Uniformen gemerkt, wie altbacken die grün-beige Einsatzkleidung war", findet seine Stellvertreterin. Auf ein von vielen Polizeibeamten viel geliebtes Teil müssen die Polizistinnen und Polizisten auch künftig nicht verzichten: Die typische schwarze Lederjacke darf auch weiterhin getragen werden, wenn sie mit neuen Aufnähern versehen ist. Auch auf dem Foto ist sie einmal zu Beige und einmal zu Blau zu sehen.

"Schon ein bisschen seltsam" kam sich Polizeiobermeisterin Bohnenberger vor, die sich beim Posieren vor dem aus der Hilpoltstein geliehenen neuen blauen Einsatzfahrzeug als einzige in der alten Uniform präsentieren musste. Bohnenberger ist eine von insgesamt drei jungen Polizeibeamten, die gerade neu zum Team der Dienstelle Roth gekommen sind. Ihr blaues Outfit ist eines von denen in der Umtauschschleife, sie hofft aber sehr darauf, sich auch bald umziehen zu dürfen. Mit ihr verstärken Polizeiobermeister Bachinger und Polizeiobermeister Schepl ab sofort den Rother Streifendienst. "Wir sind personell gut in der Lage, in Roth und Umgebung für Sicherheit zu sorgen. Aber eine Streife mehr ist nie ein Schaden", betont der Dienststellenleiter. Gerade auch, weil aktuell mehrere zur Dienststelle gehörende Beamte zum Studium an der FH in Sulzbach sind, ist Böhm sehr froh über die junge Verstärkung.

STEFANIE GRAFF