Postbank in Roth bleibt am Mittwoch geschlossen

Betriebsversammlung am 22. November 2017 - vor 55 Minuten

ROTH - Am Mittwoch, 22. November, bleiben die Türen der Rother Postbank in der Hauptstraße geschlossen. Der Betriebsrat lädt die Filial-Mitarbeiter in Teilen Bayerns und Thüringen zur Betriebsversammlung ein.

Die Filialen der Postbank bieten neben Bank- auch Serviceleistungen rund ums Brief- und Paketgeschäft der Post. Die Postbank informiert per Aushang über Schließung, Ersatzfilialen, veränderte Öffnungszeiten und den Zugang zu Postfachanlagen.

Die Postbank bittet die Kunden um Verständnis. Man sei verpflichtet, den Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen während der Arbeitszeit zu ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zeitpunkt und Dauer der Betriebsversammlung lege der Betriebsrat fest. Darauf habe man keinen Einfluss. Die Postfilialen im Einzelhandel öffnen aber regulär.

rhv