Der Spielbus des Kreisjugendrings Roth (KJR) macht in den Sommerferien in insgesamt 16 Gemeinden Halt. Geboten ist jede Menge: Für das Motto „Spiel ohne Grenzen“ hat KJR-Mitarbeiter Rainer Geier Spiele aus aller Welt zusammengestellt. Bei der offiziellen Eröffnung in Spalt hat besonders ein Spiel die Kinder begeistert.

Großeinsatz für die Feuerwehren in Roth und Umgebung am frühen Dienstagabend. Im Wohngebiet Auf der Kupferplatte war in einem Briefkasten in einem Haus in der Hans-Breckwoldt-Straße ein verdächtiges und zunächst nicht definierbares weißes grob bröckeliges Pulver entdeckt worden. Die Feuerwehr rückte mit der Dekontaminationgruppe an. Zwei Männer in roten Schutzanzügen bargen das Pulver und packten es in einen Plastikbehälter. Um welche Substanz es sich handelt, wird die weitere kriminaltechnische Untersuchung ergeben.