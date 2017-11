Prioritäten liegen anders

Micha Raab zum BVerG-Urteil über "divers"-Eintrag - 10.11.2017 16:27 Uhr

ROTH - Micha Raab ist zäh: Seit 2011 prozessiert "sie" beharrlich – gegen die eigene "Genitalverstümmelung" und für die Rechte intersexueller Menschen. Bislang ohne Erfolg. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der Gesetzgeber 2018 eine dritte Geschlechterkategorie ins Geburtenregister aufzunehmen hat. Neben "männlich" und "weiblich" soll künftig auch "divers" stehen. Ein Sieg für alle, die sich genetisch oder anatomisch zwischen einem Mann-/Frausein befinden? Micha Raab aus dem Landkreis ist skeptisch.

Kämpft gegen widrige Eingriffe an Intersexuellen: Micha Raab. Foto: F.:tts



Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts am Mittwoch – haben Sie da gefeiert ?

Micha Raab: Jein, es geht hier ja nicht um die Erfüllung von Sonderwünschen, sondern darum, dass wir endlich einen gleichberechtigten Status bekommen – so, wie jeder andere in diesem Land ihn schon hat. Einerseits freue ich mich natürlich über die Einführung einer dritten Kategorie, weil damit die Unsichtbarmachung von Intersexualität endlich ein Ende findet. Andererseits stellt man jetzt zwar alles recht nett dar, doch auf den OP-Tischen wird weiterverstümmelt.

Wie meinen Sie das?

Raab: Die Rechtslage seit 2013 ist die, dass der Eintrag ins Geburtenregister bei Nicht-Eindeutigkeit des Geschlechts offen bleiben muss – bleibt er aber meistens nicht. Das belegt auch eine neue Studie. Die besagt, dass in den häufigsten Fällen operiert wird, um eine geschlechtliche Eindeutigkeit herzustellen. Für mich sind das Menschenversuche, denn die Betroffenen leiden ein Leben lang unter diesen Eingriffen. Ich weiß, wovon ich rede...

Was bringt dann das Urteil der Verfassungsrichter?

Raab: Es bringt den Eltern Neugeborener erst einmal die Erkenntnis, dass es so etwas wie Intersexualität überhaupt gibt. Und wenn sie sich im Vorfeld darüber informiert haben, werden sie sich bestimmt nicht leichtfertig zu einer OP an ihrem Kind überreden lassen. Es wird immer so getan, als stünden Mami und Papi vor einem Riesendilemma, wenn ihr intersexuelles Kind zur Welt kommt. Aber dieses Dilemma existiert nicht! Intersexuelle entwickeln sich völlig normal – sofern man sie lässt, wie sie sind.

Nächstes Jahr ist der Eintrag umzusetzen. Aber wie geht’s danach weiter? Glauben Sie, dass der Schritt zu mehr Gleichbehandlung führt – vielleicht hin zu Unisex-Toiletten und einer anderen Sprachregelung?

Raab: Wir sollten Prioritäten setzen: Vorrangig geht’s doch darum, dass in den Kliniken an Intersexuellen weiterhantiert wird auf Teufel komm raus und dass das Folgen für Leib und Leben hat. Hier müssen wir angreifen. Dann ist zu schauen, wie die Wiedergenesung der Opfer gelingen kann. Und danach mach´ ich mir vielleicht mal Gedanken darüber, wie ich angesprochen werden möchte und ob ich eine spezielle Toilette brauche...

Mit Micha Raab sprach: PETRA BITTNER