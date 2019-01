Der Faschingsthron ist leer, in Feierlaune ist der Verein für Geselligkeit aber trotzdem. Dies stellten die Narren in ihrer Prunksitzung unter Beweis.

Mit seiner Prunksitzung startete der RCV in der Rother Kulturfabrik schwungvoll in die Session.

Den frostigen Temperaturen zum Trotz ging es am Samstag heiß her in Ungerthal - zumindest sportlich gesehen. Zahlreiche Sportskanonen traten beim Run & Bike an, einem Wettkampf im Zweier-Team. Jedes Paar hat ein Fahrrad zur Verfügung, die Teilnehmer müssen sich also beim Fahren und Laufen abwechseln.