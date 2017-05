Pump-Track Tour macht Station in Gmünd

Die Bike-Park in der Rezatgemeinde bietet trotz der Regenschauer ideale Bedingungen für die neue Rennserie - vor 15 Minuten

GEORGENSGMÜND - Am Rande der geoMesse wurde in der Rezatgemeinde der Velovita Pumptrack Pokal ausgefahren. Im Gmünder Bikepark kämpften 22 Sportler in verschiedenen Altersklassen um Punkte, Platzierungen und Sachpreise.

Simon Maurer, der mit seinem neuen Team SRAM Young Guns heuer Weltcup-Luft schnuppern darf, zeigt, wie es geht. © Foto: Regler



Das Rennen in der Rezatgemeinde, das vom Weißenburger Radsportgeschäft Velovita gesponsert und vom Verein Radsport Hügelland ausgerichtet wurde, war zugleich Teil der Deutschen Pumptrack-Tour, einer mehrteiligen Rennserie, die in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet. Nach der Auftaktveranstaltung in Enslingen Anfang April war der Wettbewerb in Georgensgmünd das zweite Rennen der Serie.

Aufgeweicht

Wegen mehrerer, teils heftiger Regenschauer während des Wochenendes war die Strecke stellenweise sehr weich und damit nicht leicht zu befahren. Die Teilnehmer ließen sich aber davon nicht aufhalten und zeigten während der Qualifikations- und der Finalläufe sehr gute Leistungen. Gefahren wurde sowohl auf Mountainbikes als auch auf BMX-Rädern.

Vor allem bei den Männern in der Hauptklasse erwiesen sich die einheimischen Starter als gute Gastgeber: Der Spalter Simon Maurer, der in diesem Jahr mit seinem neuen Team SRAM Young Guns erstmals Weltcup-Luft im Downhillbereich schnuppern darf, belegte als bester lokaler Fahrer den vierten Rang. Das Podium war hingegen fest in fremder Hand: Mit Johannes Rauterberg auf Platz drei und dem Sieger Ingo Kaufmann landeten gleich zwei Fahrer aus Baden-Württemberg auf den vorderen Plätzen. Rang zwei ging an Andrej Schneider aus Rheinland-Pfalz. Der 21-jährige Kaufmann, der bereits den ersten Wettbewerb der Deutschen Pumptrack-Tour für sich entschieden hat, führt damit aktuell die Serie nach Punkten an.

Radsport Hügelland-Vorsitzender Jörg Domanowski, der wie Velovita-Eigentümer David Lischka ebenfalls am Rennen teilnahm und als "erfahrenster" Starter am Ende auf Platz sieben fuhr, war mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Besonders die zahlreichen Teilnehmer freuten ihn.

Sieger Ingo Kaufmann fand nicht zuletzt für die Strecke, die wie das gesamte Areal erst kürzlich von etlichen Mitgliedern des Vereins Radsport Hügelland wieder für die neue Saison fit gemacht worden, war lobende Worte. "Die Gmünder haben da eine top Anlage, die macht 'nen guten Eindruck", meinte er nach der Siegerehrung anerkennend.

ANDREAS REGLER