Pyras: „Kinderlachen“ mit Kastenrutsche und Kutschfahrt

Das Ferien-Familienfest der Landbrauerei Bernreuther erwies sich erneut als Magnet

PYRAS - Zum 16. Mal hatte die Pyraser Landbrauerei Familien zum beliebten „Kinderlachen“ eingeladen. Es kamen tausende von Gästen auf das weiträumige Gelände der Landbrauerei, um an einem der heißesten Tagen des Jahres einen erlebnisreichen Tag rund um den Gutshof, die Brauerei und die Pyraser Waldquelle zu erleben.

Das „Kinderlachen“ der Pyraser Landbrauerei ist bei Familien sehr beliebt. Auch in diesem Jahr kamen viele Mädchen und Buben und hatte jede Menge Spaß. © Robert Unterburger



Eine riesige Warteschlange bildete sich Punkt 11 Uhr, als bereits hunderte von Besuchern – meist junge Familien mit kleinen Kindern – vor dem „Kinderempfang“ warteten. Dort gab es die begehrte Pyraser Schatzkarte, auf der die Route genau eingezeichnet war.

Den ganzen Sonntag herrschte im Biergarten und in der bestuhlten Festhalle des historischen Gutshofs Hochbetrieb. „Die Idee zum ersten Kinderfest kam mir, als ich mich an meine eigenen Kindergeburtstage erinnerte, bei denen mein Vater immer eine Schnitzeljagd mit uns Kindern gemacht hat“, erklärte Brauereichefin Marlies Bernreuther. „Und nun sind wir mit weit über 2000 Kindern schon recht erfolgreich mit unserer großen Schnitzeljagd.“

Im historischen Gutshof waren jede Menge Spielmöglichkeiten geboten. Da gab es das unverwüstliche Kastenlabyrinth, ein Gebilde aus Hunderten roter Bierkästen, aus dem ein verschlungener Irrgarten mit über 400 Metern Länge gebaut worden war. Die Hüpfburg und andere Attraktionen wie ein Kicker oder Riesen-Legosteine gehören ebenfalls zur Grundausstattung des Festes.

Abenteuerspielplatz, Kastenrutsche, Spielzeugladen, Kinderzug, Fußballbillard, THW, Polizei, Feuerwehr Eysölden, Sandkasten, Kutschfahrten, Spielwiese, Streichelzoo, Kinderschminken, Stelzen laufen, Bierkrüge schieben .... Die Liste der Aktivitäten war lang. Präsent war auch „Herzpflaster“, ein gemeinnütziger Förderverein, der Kinder mit Herzerkrankungen unterstützt.

Das Kaiserwetter lud die großen und kleinen Besucher natürlich auch ein, sich auf eine abenteuerliche, rund 45-minütige Schatzsuche im Brauereiwald zu begeben. Da gab es neun Stationen, an denen mehr oder weniger knifflige Aufgaben gelöst werden mussten. Wer alle Aufgaben gelöst und sauber hatte abstempeln lassen, auf den warteten in der Schatzkammer eine Urkunde und eine prall gefüllte Tüte mit einem Schatz. Doch keine Sorge: Am Ende bekam jedes Kind seine Belohnung.

ROBERT UNTERBURGER