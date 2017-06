Pyraser Brauereifest zog scharenweise Besucher an

Neue Spiele und Attraktionen neben Altbewährtem - vor 2 Stunden

PYRAS - Wenn die Pyraser Landbierbrauerei zu ihrem Brauereifest einlädt, dann kommen die Besucher in Scharen. So auch an diesem Wochenende. Da lockte bei schönsten Sommerwetter Kulinarisches ebenso wie zünftige Musik und Spiel und Spaß für Jung und Alt.

Bei schönstem Sommerwetter fand am 24. und 25. Juni auf dem weitläufigen Gelände der Pyraser Landbierbrauerei ihr diesjähriges Brauereifest statt. © Tobias Tschapka



Diesmal haben sich Brauereichefin Marlies Bernreuther und ihr Organisationsteam ein paar neue Spiele und Attraktionen einfallen lassen. Wie zum Beispiel das "AquaZorbing", große aufgepumpte und vor allem begehbare Kugeln, mit denen man in einem Wasserbecken über das kühle Nass laufen konnte – was sich als gar nicht so einfach erwies, wie sich das vielleicht anhört. An anderer Stelle konnte man sich im Bierkapsel-Schleudern, Bierkrug-Zielschieben oder am Schnelldrehen-Balken versuchen. Kneipenspiele einmal anders und wie für ein Brauereifest gemacht.

Das galt auch für den Stand, an den Kinder ihre Limonade selber kreieren konnte. Egal ob am Ende eine "Melobeere" mit den Hauptbestandteilen Melone und Erdbeere, oder ein "Zitringwer" aus Zitrone und Ingwer herauskam, immer waren die Jungs und Mädels begeistert von ihrem selbst "gebrauten" Erzeugnis in der Limomanufaktur.

Altbewährtes durfte in diesem Jahr natürlich auch nicht fehlen beim Brauereifest. Sowohl das Bierkastenlabyrinth, der Streichelzoo und natürlich die Möglichkeit, eine kleine Kutschfahrt durch die Pyraser Landschaft machen, stand den vielen Besuchern wieder zur Verfügung, ebenso wie Hüpfburg, Sandkasten und Kinderschminken, neu war die Station, in der man ganz modern in virtuelle Welten eintauchen konnte. Jede Menge Möglichkeiten also, sich zu bewegen, aktiv zu sein und Spaß zu haben.

Das alles machte jedoch ordentlich Durst, denn auch an diesem Wochenende brannte die Sonne unbarmherzig herab, wenngleich am Sonntag ein paar Wolken dazukamen. Aber das Brauereifest wäre nicht das Brauereifest, wenn es nicht an allen Ecken und Enden des weitläufigen Geländes Erfrischungen gegeben hätte – vom leckeren Gegrillten und weiteren Köstlichkeiten ganz zu schweigen. Vom Eis vom Bauernhof über Öko-Wein, 10 Liter-Fass zum selberzapfen bis hin zum fruchtigen Cocktail gab es alles, was Leib und Magen zusammenhält – und das alles genoss man am besten mit Musik an einem schattigen Plätzchen unter den Bäumen oder der neuen Lounge in einem Zelt.

So schlenderten am Samstag das Blasmusik-Trio "Die Fexer" durch die Besucher des Gutsgelände, während die Lokalmatadoren von "Hip da Banda" auf der Bühne ihre Fans begeisterten, und am Abend schaute schließlich die bekannte Showband "Sepp + die Steigerwälder Knutschbären" vorbei und sorgten ordentlich für Partystimmung im Stadel.

Am Sonntag übernahm dann ab dem Oldie-Frühschoppen "Mona und die falschen Fünfziger", und im weiteren Verlauf bis zum Ausklang des diesjährigen Pyraser Brauereifests dann noch die "Goißlschnalzer" und die Stadtkapelle Hilpoltstein.

Tobias Tschapka