Quali vor eigener Kulisse

Pokalschreck der vergangenen Saison in der Vorrunde mit Heimvorteil - 23.08.2017 17:38 Uhr

HILPOLTSTEIN - Vor der neuen Zweitliga-Saison steht für Tischtennisspieler des TV Hilpoltstein der Pokal an, in dem sie im vergangenen Jahr mit der Teilnahme am Final Four den größten Erfolg der Vereinsgeschichte eingefahren haben. Die Vorrunde wird am Sonntag ab 10 Uhr in der Stadthalle ausgetragen.

Alex Flemming vor der schwarz-gelben Wand von Ulm. Ein Stück Vereinsgeschichte, das Ansporn ist für weitere Großtaten im Pokal. © Foto: Erik Thomas



Auch wenn sich viele Fans noch Neu-Ulm erinnern, als sich ihre Lieblinge gegen Timo Boll und Borussia Düsseldorf achtbar aus der Affäre zogen und Tischtennis-Deutschland fast 300 Hilpoltsteiner Fans bewunderte: Eine Wiederholung dieses Erfolgs ist in dieser Saison kaum zu erwarten. Doch ihre Hammer-Gruppe in der Vorrunde wollen die Hilpoltsteiner zum vierten Mal hintereinander gewinnen.

Gute Mischung

Das wird schwer genug. Denn ab 10 Uhr warten drei anspruchsvolle aber auch attraktive Gegner auf den TV. NSU Neckarsulm, der erste Gegner, hätte in der Relegation um ein Haar den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Die Vizemeisterschaft in der 3. Bundesliga Süd spricht für das ausgeglichene Team, eine gute Mischung aus Jugend und Erfahrung.

Der Zweitliga-Favorit

Um 13 Uhr ist die Reserve des FC Saarbrücken in Bestbesetzung der Gegner. Mit dem 19-jährigen Tschechen Tomas Polansky, einem der größten Talente Europas, dem starken slowenischen Neuzugang Deni Kozul und dem ebenfalls erst 20-jährigen deutschen Jung-Nationalspieler Dennis Klein gelten die Saarländer mit ihrer großen Trainingsgruppe als einer der Meisterschaftsfavoriten der 2. Bundesliga.

Auch der dritte Gegner der Hilpoltsteiner ist Favorit: der TTC Fortuna Passau hat zwar drei seiner vier Spieler ausgetauscht, doch viel schlechter ist der Tabellenzweite der vorigen Saison nicht geworden. Der Ungar Tamas Lakatos hat bei der Weltmeisterschaft in Düsseldorf keinen Geringeren als Bastian Steger aus dem Wettbewerb geworfen und die drei Neuzugänge der Niederbayern versprechen internationales Niveau.

Der TV Hilpoltstein ist also Außenseiter. Aber das war er in den drei vergangenen Jahren auch. Zuletzt hat er in Bad Königshofen sogar den einheimischen TSV bezwungen. Die Unterfranken um den deutschen Nationalspieler Kilian Ort sind inzwischen als Meister in die 1. Liga aufgestiegen. Sie wären in der ersten Hauptrunde im September der Gegner des Siegers aus der Hilpoltsteiner Gruppe – ein echtes Highlight in eigener Halle, für das es sich erneut zu kämpfen lohnt.

Dreier ohne Doppel

Mit ihren Fans im Rücken hoffen die Gastgeber auf eine Überraschung. Alle Begegnungen werden im System der TTBL mit Dreier-Mannschaften ohne Doppel ausgetragen, die Aufstellung kann frei gewählt werden. Ein Match ist beendet, wenn ein Team drei Spiele gewonnen hat. In der Vierer-Gruppe spielt jeder gegen jeden. Es finden parallel immer zwei Spiele statt, das heißt, in der Stadthalle wird zwischen 10 und zirka 18 Uhr eine Menge geboten.

ZZur neuen Saison bietet der TV wieder eine VIP-Karte an, sie kann am Sonntag mit 20 Prozent Rabatt erworben werden. Wer nicht dabei sein kann: Liveticker unter www.tvhiptt.de

bb