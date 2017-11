Quirrliges "Korallenriff" auf RCV-Bühne

Mit einem fulminanten Dämmerungs-Programm startete der Rother Carneval Verein in der Faschingssession 2017/18 - vor 1 Stunde

ROTH - Dem Rother Carneval Verein (RCV) schwarz-weiß gelang bei der Dämmerung mit einem bunten Programm ein fulminanter Auftakt in die Faschingssession 2017/18. Das Publikum war begeistert.

Tagsüber ertanzte sich die Juniorengarde einen 3.Platz bei der mittelfränkischen Meisterschaft, am Abend dann boten die RCV-Mädels bei der Dämmerung ebenfalls eine beeindruckende Leistung. © Fotos: Josef Sturm



Tagsüber ertanzte sich die Juniorengarde einen 3.Platz bei der mittelfränkischen Meisterschaft, am Abend dann boten die RCV-Mädels bei der Dämmerung ebenfalls eine beeindruckende Leistung. Foto: Fotos: Josef Sturm



Frohsinn und Heiterkeit standen im Mittelpunkt. Viele Aktive haben daran gearbeitet, den Gästen einen kurzweiligen Abend zu bereiten, wie Präsident Christian Bretzner versicherte. Sein Stellvertreter Jochen Gürtler machte auf die Neuerungen aufmerksam, wie die Bar im Saal, die Prinzenpaar-Präsentation, die Elferräte inmitten des Publikums und den anschließenden Tanz zu den Rhythmen von Musikus Rainer Sponseil. Dann ergriff das Moderatorenteam Esther Schattner und Andy Stahl das Mikrofon und stimmten mit dem Publikum ein kräftiges "RCV Helau" an.

Nach elf Gongschlägen zogen die Aktiven in den Saal ein. Dann wirbelten die Kleinsten des RCV, die Krümelgarde, mit Anmut über die Bühne und präsentierten stolz, was sie im Training gelernt haben. Unter den 22 Mädels befanden sich gegenüber dem Vorjahr acht neue Tänzerinnen.

Auf die Lachmuskeln der Faschingsfreunde abgesehen hatte es anschließend Klaus Karl-Kraus, der getreu seinem Motto "Das Leben ist ein K(G)raus" vom Schweinefleisch-Mausoleum, hilfsbereiten Franken, der modernen Kids-Erziehung, vom Wischkästla, von übertriebener Weihnachtsbeleuchtung und von seiner Not mit den "Preissn" erzählte, um letztlich festzuhalten, dass "Franken das einzige Land ist, in dem man das Holz zam- statt auseinander hackt".

Bilderstrecke zum Thema Ein Faschings-Auftakt nach Maß Die traditionelle Faschings-Dämmerung des Rother Carneval Vereins (RCV) schwarz weiß machte Lust auf mehr. Die Garden legten sich schon mächtig ins Zeug. Das Team um Präsident Christian Bretzner und Vizepräsident Jochen Gürtler haben sich in diesem Jahr einige Neuerungen einfallen lassen, um den Besucherinnen und Besuchern einen kurzweiligen Einstieg in die neue Session zu bieten. Stargast Klaus Karl-Kraus ließ die humorige Seite nicht zu kurz kommen. Hauptattraktion war allerdings die Präsentation des neuen Prinzenpaares Nicky I. und Andy I.



Die Verabschiedung der amtierenden Tollitäten und das Lüften des Geheimnisses um deren Nachfolger folgten. "Es ist ein emotionaler Abend für uns", verkündeten Meli I. und David I.. Dank sagten für sie für die "wahnsinnig tolle Zeit mit vielen positiven Eindrücken, die viel zu schnell vergangen ist". Der RCV wiederum würdigte das Paar als "hervorragende Repräsentanten des Vereins und der Kreisstadt Roth, bevor Hofmarschallin Gitta Reindl mit dem Ehepaar Andreas und Nicole Frisch, die Regenten der Session 2018, durch das Spalier der Prinzengarde zur Bühne geleitete, wo sie vom Präsidium und dem Narrenvolk aufs Herzlichste willkommen geheißen wurden (wir berichteten). Nicht unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang bleiben, dass Präsident Christian Bretzner in seiner 14-jährigen Amtszeit noch jedes Jahr ein Prinzenpaar präsentieren konnte.

Im Mittelpunkt standen anschließend vor allem die Garden und Tanzmariechen, Premiere feierten die Jugend-Mariechen Lara Miederer und Mia Rückert, die ihren ersten Auftritt auf den Brettern, die die Welt bedeuten, mit Bravour meisterten. Als dritte im Bunde wirbelte Xenia Wagner über die Bühne, während die Aktiven-Mariechen Mavie Müller und Mona Volland mit ihren neuen Tänzen begeisterten.

Den neuen Sessionsorden, der das Fachgeschäft Patek in der Hauptstraße zeigt, stellte Ordenskanzlerin Gitta Reindl vor. Damit wurden nicht nur die Sponsorenfamilie, sondern auch alle Aktiven sowie die Senatoren, Jubilare, Helfer und Gönner dekoriert. In den Kreis der Elferräte wurden Melanie und David Eggert aufgenommen, ehe mit ihrem Schautanz "Korallenriff", mit dem sie am gleichen Tag den dritten Platz bei der mittelfränkischen Meisterschaft erzielten, die Juniorengarde für Furore sorgte. Nach einer kleinen Pause ließ das Männerballett der Rother Kolpingfamilie Elvis lebendig werden, führten die Steiner Schlossgeister den Spaßkassentanz auf. Für einen Glanzpunkt sorgte dann die Prinzengarde mit einem perfekt vorgetragenen Marschtanz. Emotionaler Schlusspunkt war letztlich die Verkündung des 18. Geburtstages des Sohnes Marc der noch amtierenden Regenten Melli und David Eggert.

Die nächsten Höhepunkte im Rother Fasching sind am 13. Januar die Inthronisation des neuen Prinzenpaares und die großen Prunksitzungen am 3. und 4. Februar.

Weitere Bilder unter www.nordbayern.de/Roth

JOSEF STURM