Radfahrer und Autos auf getrennten Wegen

ROTH - Mit der jetzt erfolgten Einweihung des zweiten Bauabschnittes ist die Geh- und Radwegeverbindung zwischen der Rother Innenstadt und dem Industriegebiet an der Lände komplett fertig gestellt.

Das Geh- und Radwegenetz im Rother Stadtbereich wurde entlang der Allersberger Straße bis zur Lände Roth erweitert und dieser Tage seiner Bestimmung übergeben. © Foto: Stadt Roth



Die durchgehend beleuchtete Strecke bringt neben der guten Anbindung für Fußgänger und Fahrradfahrer auch ein Stück mehr Sicherheit für das Befahren der stark befahrenen Allersberger Straße. Mit dem zweiten Bauabschnitt wurde nunmehr auf einer Länge von 1850 Metern der Anschluss an die Lände geschaffen. In diesem Zuge entstand eine Gabionenwand von 400 Metern Länge, als Anschluss an das tiefer anliegende Gelände.

Als einen weiteren Sicherheitsaspekt ist der Einbau einer Mittelinsel als Querungshilfe mit Anschluss an den Geh- und Radweg zur Gildestraße, zwischen dem Autohaus Zückner und dem OBi-Markt, zu sehen.

Mit dem Neubaus dieses Geh- und Radweges wurde auch der Erschließungsausbau entlang der Straße "An der Lände" fertiggestellt. Auf einer Länge von 450 Metern wurde hier ein beleuchteter Parkstreifen mit Geh- und Radweg gebaut. Mit der Gesamtmaßnahme, deren Investitionskosten sich auf ca. 1,25 Millionen Euro belaufen, wurde der anvisierte Fertigstellungstermin nach zehn Monaten Bauzeit eingehalten. Mit einem Fördersatz von ca. 80 Prozent der förderfähigen Kosten für den Geh- und Radweg wird der städtische Geldbeutel für die Baumaßnahme langfristig nicht über Gebühr belastet.

Bei stürmischer Wetterlage lauschten die geladenen Gäste den Ausführungen von Bürgermeister Ralph Edelhäußer und Stadtbaumeisterin Lydia Kartmann, die der ausführenden Firma, dem Planungsbüro und ihren Mitarbeitern im eigenen Haus für die professionelle Arbeit und das gute Ergebnis dankten.

Landrat Herbert Eckstein fand als Schlussredner lobende Worte für die Erweiterung des Radwegenetzes im Rother Stadtgebiet, bevor die beiden Vertreter der Kirchen, Pfarrer Joachim Klenk und Kaplan Chinna Allam diesem Streckenabschnitt des Geh- und Radweges der Segen erteilt.