Radfreunde Hilpoltstein kehren zu den Wurzeln zurück

Der drittgrößte Radverein Deutschlands hat sich stark verjüngt. - vor 22 Minuten

HILPOLTSTEIN - Ein Jahr vor ihrem 25. Geburtstag haben die Radfreunde Hilpoltstein eine Verjüngungskur geschafft, die eingegliederte Renngemeinschaft ist zur gleichen Zeit zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Sie nennt sich jetzt wie in ihrer Anfangszeit "Team Radsport Buchstaller", nachdem sie Jahrelang unter "Guttenberger + Partner" firmiert hatte.

Jeden Dienstag ist bei den Radfreunden Hilpoltstein beim „Tuesday-Ride“ eine gemeinsame Tour angesagt. Seit zwei Jahren bietet der Verein auch wieder ein Kindertraining an und hat sich in der Folge stark verjüngt. Nun folgte auch der Namenswechsel von „Guttenberger + Partner“ zurück zu „Team Radsport Buchstaller“. © Foto: Paul Götz



Jeden Dienstag ist bei den Radfreunden Hilpoltstein beim „Tuesday-Ride“ eine gemeinsame Tour angesagt. Seit zwei Jahren bietet der Verein auch wieder ein Kindertraining an und hat sich in der Folge stark verjüngt. Nun folgte auch der Namenswechsel von „Guttenberger + Partner“ zurück zu „Team Radsport Buchstaller“. Foto: Foto: Paul Götz



Mit dem Zuwachs auf 380 Mitglieder sind die Radfreunde Hilpoltstein drittgrößter Radverein Deutschlands mit der besonderen Eigenschaft, dass der Leistungsgedanke untergeordnet ist. Dem müssen sich alle, die Mitglied werden wollen, verpflichten. Aufnahmebedingungen sind außerdem, jedes Jahr an drei Wettbewerben teilzunehmen und mit Einträgen auf der Homepage das Vereinsleben zu bereichern.

Das scheint insbesondere interfamiliär ganz gut anzukommen. Denn seit der Verein vor zwei Jahren wieder ein Jugendtraining anbietet, hat er sich gut verjüngt. Die Neuen sind meist Kinder der älteren Mitglieder.

Ganzjähriger Betrieb

Anfänglich ein Sammelbecken für Mountainbiker, haben sich den Radfreunden Triathleten, Crosser und Rennradler angeschlossen. Das führt dazu, dass fast das ganze Jahr Betrieb ist. Bis auf den Februar sind die Hilpoltsteiner fast an jedem Wochenende auf Veranstaltungen unterwegs. Da blitzt dann doch auch der Leistungsgedanke auf – und sportliche Erfolge stellen sich ein.

Die Triathleten haben den Großteil ihrer Saison bereits hinter sich, beim Challenge in Roth fielen sie heuer mit guten Radzeiten auf. Vier Mitglieder bewältigten die 180 Kilometer in Zeiten um die 4:30 Stunden.

Am Walchsee dabei

Traditionell gut vertreten sein werden die Hilpoltsteiner beim Walchsee Challenge Anfang September. Mit Peter Ramspeck haben sie auch einen Ironman für die Langdistanz in ihren Reihen. Vom Verletzungspech geplagt war die neu gemeldete Landesliga-Mannschaft, die mit großen Ambitionen gestartet war. Im Debütjahr liegt sie vor dem letzten Rennen immerhin auf Platz sechs von 16. Ali Schrüfer, voriges Jahr Landkreisbester der Herren beim Challenge, wurde heuer Bezirksvizemeister im Duathlon.

Da kann auch Crosserin Emilia Dehler mithalten, die Bezirksvize in Crosscountry wurde. Rang zwei belegte auch Reinhard Meixner bei den M 50. Schließlich setzte sich Tobias Fiegl als Gesamtsieger des AAN-Crosscups die Krone auf. Für die Crosser beginnt die neue Saison im Oktober. Eine besondere Herausforderung sucht noch Ende August Maximilian Frank, der sich für den Crosstriathlon Xterra in Zittau gemeldet hat, der als deutsche Meisterschaft gewertet wird.

Die Mountain-Biker mischen beim Cube- und beim Jura-Cup mit und besuchen verschiedene Marathon, für die Rennradler ist das Zeitfahren über 40 Kilometer am Attersee ein Muss.

Traditionell ist Radsport Buchstaller in der Hilpoltsteiner Straße Dreh- und Angelpunkt für die sportlichen Aktivitäten der Radfreunde. Hier treffen sie sich nicht zur zum "Tuesday-Ride", dem dienstäglichen Intervalltraining mit dem Rennrad. Am Montag kommen dort auch die Mountainbiker (18.30 Uhr) zusammen, am Freitag um 16 Uhr Kinder und Jugendliche und am Sonntag um 9 Uhr eine gemütliche Mountainbikegruppe. Nur zum Schwimmtraining der Triathleten am Donnerstag geht es direkt ins Bad.

Wer weitere Informationen will, ist bei Radsport Buchstaller richtig. E-Mail-Kontakt ist info@radsport-buchstaller.de.

PAUL GÖTZ