Ralph Edelhäußer bleibt Bürgermeister von Roth

CSU-Mann erhält 55,98 Prozent der Stimmen, SPD-Herausforderer Andreas Buckreus 44,02 Prozent - vor 46 Minuten

ROTH - Die Rother haben gewählt: Ralph Edelhäußer bleibt Bürgermeister. Mit knapp 56 Prozent aller Stimmen setzte sich der CSU-Politiker gegen seinen Herausforderer Andreas Buckreus von der SPD durch. Informationen, Stimmen und Reaktionen zum Wahltag finden Sie bei uns.

Andreas Buckreus (links) gratuliert dem Wahlgewinner und Amtsinhaber Ralph Edelhäußer.



Andreas Buckreus (links) gratuliert dem Wahlgewinner und Amtsinhaber Ralph Edelhäußer. Foto: Detlef Gsänger



Ralph Edelhäußer kann eine weitere Amtszeit dranhängen: Der CSU-Politiker hat am Sonntag die Rother Bürgermeisterwahl mit 55,98 Prozent gegenüber seinem Herausforderer Andreas Buckreus (SPD) gewonnen, der auf 44,02 Prozent kommt.

So lautet das Gesamtergebnis der Bürgermeisterwahl.



Das sind die Ergebnisse aus den Wahllokalen in der Kernstadt von Roth. © RHV



Das sind die Ergebnisse aus den Wahllokalen in der Kernstadt von Roth. Foto: RHV



In einer ersten Reaktion zeigte sich Edelhäußer sehr zufrieden über den Wahlausgang. Für ihn geht es jetzt in den nächsten Tagen weiter wie gehabt, "die Termine und Besprechungen sind verplant für die nächsten Wochen." Ganz normales Tagesgeschäft also. Eine Vereidigung ist nach der Wiederwahl nicht nötig.

Das sind die Ergebnisse aus den Wahllokalen in den Ortsteilen von Roth.



Das sind die Ergebnisse aus den Wahllokalen in den Ortsteilen von Roth. Foto: RHV



Sein unterlegener Herausforderer Andreas Buckreus sagt: "Es ist mehr als ich erwartet habe, mein persönlicher Tipp lag bei 38 Prozent und von dem her bin ich auch sehr zufrieden. Ich hätte nicht erwartet, dass es in Richtung der 50 geht." Nach den Erfahrungen der vergangenen Wochen könne sich Buckreus durchaus vorstellen, in sechs Jahren wieder bei der Wahl anzutreten.

Die Wahlbeteiligung lag bei 51,26 Prozent.

Den Ablauf des Wahltages und Eindrücke des 19. Februars gibt es in unserem Live-Blog zum Nachlesen.

beh

