Rauchmelder weckt Georgensgmünder rechtzeitig auf

Im Einfamilienhaus hatte sich ein Brand entwickelt - Nur geringer Schaden - 21.12.2016 11:26 Uhr

GEORGENSGMÜND - Der frühen Warnung eines Rauchmelders ist es zu verdanken, dass am späten Dienstagabend ein Brand schnell gelöscht werden konnte.

Der Melder hatte mit seinem Lärm die Bewohner eines Einfamilienhauses in Gmünd so rechtzeitig geweckt, dass sie sich noch problemlos in Sicherheit bringen konnten. Dadurch, dass obendrein der Hausherr den Brand in einem Ascheeimer schon in frühem Stadium erstickt hatte, blieb für die alarmierten Helfern der Gmünder Feuerwehr in puncto Brandbekämpfung nicht mehr viel zu tun.

Dafür sorgten sie im Rahmen ihrer Brandnachsorge durch Belüften für ein praktisch wieder qualmfreies Haus, sodass die Bewohner das bevorstehende Weihnachtsfest in ihren eigenen vier Wänden verbringen können, teilt die Polizei mit. So blieb es lediglich bei wenigen Quadratmetern verrußter Wandfläche dank moderner Lebensretter.

