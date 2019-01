RCV schwarz-weiß: Lachend zurück in die 80er Jahre

ROTH - Prinz Bernd II. und Prinzessin Kerstin IV. regieren in der Kreisstadt Roth und beim Rother Carneval Verein (RCV) schwarz-weiß. In der Prunksitzung wurde das Ehepaar Patek mit den Insignien der Macht – Zepter, Narrenkappe und Diadem – ausgestattet.

Zur Faschingszeit regieren in der Kreisstadt Roth und beim RCV Prinz Bernd II. und Prinzessin Kerstin IV.. © Foto: Josef Sturm



Mit einem mit vielen Höhepunkten gespickten Programm sorgte der RCV in der Kulturfabrik für einen schwungvollen Auftakt in die Session. "Endlich ist es so weit", waren sich die Moderatoren Esther Schattner und Andy Stahl mit den Faschingsfreunden in der voll besetzten Kufa einig. Getreu dem Motto des Abends "Die 80er" waren sie, wie viele Zuschauer, ins Kostüm des damals heiß begehrten "Zauberwürfels" beziehungsweise in die legendäre Figur Doc Brown aus dem Film "Zurück in die Zukunft" geschlüpft.

Mit großem Jubel wurde das Prinzenpaar vom närrischen Publikum empfangen.

Prinzessin Kerstin wünschte allen viel Spaß, den Aktiven gutes Gelingen und den Tänzerinnen eine unfallfreie Session. Prinz Bernd wünschte allen "eine richtig geile Session im wunderschönen bunten Roth".

"Ihr werdet tolle Repräsentanten der Stadt und des RCV sein und eine tolle Zeit haben", zeigte sich Bürgermeister Edelhäußer überzeugt, als er den Stadtschlüssel übergab. Er wünschte viel Spaß und riet den Tollitäten, die Regierungszeit zu genießen, "denn sie ist schneller vorbei als ihr denkt".

Gemeinsam wurde schließlich auf eine wunderbare Session 2019 angestoßen ehe die Tollitäten auf ihrem Thron Platz nahmen und die Bühne freigaben für das bunte Programm.

