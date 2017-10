Realschule Hilpoltstein: Aus Schüler- soll Praktikantenaustausch werden

HILPOLTSTEIN - Eine Schülergruppe aus dem tschechischen Rakovnik war eine Woche lang an der Realschule Hilpoltstein zu Gast. Damit soll nicht nur die Freundschaft zwischen Deutschen und Tschechen gestärkt, sondern langfristig gesehen auch die Wirtschaft verzahnt werden. Der Plan: Tschechische Schüler, die besonders gut Deutsch sprechen, sollen ein Praktikum in einem Hilpoltsteiner Betrieb machen können.

Besonders beeindruckt waren die tschechischen Schüler von der Führung bei Audi in Ingolstadt. Eine Woche lang war die Gruppe zu Gast bei Hilpoltsteiner Realschülern. Foto: Realschule Hilpoltstein



Bereits im Mai hatten sich 14 Schüler der Realschule Hilpoltstein auf den Weg nach Böhmen gemacht, um dort an einer Sportolympiade teilzunehmen.

Auch wenn es anfangs schwer war, die Sprachbarriere zu überwinden, ermöglichte der gemeinsame Sport schnell Verbindungen zu den Deutsch lernenden Tschechen. Stolz kehrten die Hilpoltsteiner dann sogar mit einem Pokal und dem dritten Platz nach Hilpoltstein zurück.

Kultur und Erlebnis

Anfang Oktober kam nun eine Delegation der Tschechischen Handelsakademie aus Rakovnik auf Gegenbesuch nach Deutschland. Auch in der Region wartete ein buntes Programm aus Kultur, Technik und Erlebnis auf die Schüler. Heimlicher Höhepunkt war neben dem großen bunten Abend mit Grillfeier und Bildershow am letzten Tag des Aufenthalts ein Besuch bei den Audi-Werken in Ingolstadt. Hier wurden die staunenden Schüler und Lehrer auf eine zweistündige Tour durch die Produktion geführt.

Grundsätzlich soll mit dem Austausch nicht nur die Freundschaft zwischen Deutschen und Tschechen gestärkt, sondern auch erste Verzahnungen in der Wirtschaft geschaffen werden. So ist es geplant, dass tschechische Schüler, die besonders gut Deutsch sprechen, ein Praktikum in einem Hilpoltsteiner Betrieb machen können.

