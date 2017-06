Realschüler brüten über Abschlussprüfungen

176 Schüler in Roth und 134 Schüler in Hilpoltstein schreiben Tests - vor 1 Stunde

ROTH/HILPOLTSTEIN - In den bayerischen Realschulen schwitzen seit Mittwoch die Schüler über ihren Abschlussprüfungen für die Mittlere Reife.

In der Turnhalle der Rother Realschule brüteten 174 Schüler am Mittwoch über ihren Abschlussprüfungen. © Benjamin Huck



In der Turnhalle der Rother Realschule brüteten 174 Schüler am Mittwoch über ihren Abschlussprüfungen. Foto: Benjamin Huck



In der Turnhalle der Rother Realschule waren am Mittwoch 176 Schülerinnen und Schüler mit der Deutschprüfung beschäftigt. Weiter geht es heute mit Französisch, einem von vier Profilfächern neben Betriebswirtschaft- und Rechnungslehre, Physik und Werken.

Am Freitag steht für alle die Englisch-Prüfung an, am Montag ist Mathematik an der Reihe. An der Realschule Hilpoltstein legen zurzeit 134 Schüler ihre Prüfungen ab. Statt Werken können die Schüler aus der Burgstadt „Haushalt und Ernährung“ als Profilfach wählen.

Die Noten bekommen die Schüler Anfang Juli mitgeteilt, um sich für eine eventuelle mündliche Nachprüfung zu wappnen. Die Zeugnisvergabe findet an beiden Schulen dann am 21. Juli statt.