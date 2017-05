Reiche Auswahl an Kräutern und Gewürzen

Der Zunft- und Kräutermarkt in Kühedorf warb wieder mit Handgemachtem für alle Sinne - 07.05.2017 16:59 Uhr

BÜCHENBACH - Dunkle Wolken am Mai-Himmel konnten der Kühedorfer Dorfgemeinschaft und ihren Gästen zum Zunft- und Kräutermarkt nicht die Feierlaune verderben. Schon zum Familiengottesdienst am Sonntagmorgen waren so viele Besucher gekommen, dass nicht nur das Festzelt, sondern auch die Tische und Bänke darum herum gut besetzt waren.

Kräuter, Honig und Gewürze, dazu alte Handwerkskunst waren beim Zunft- und Kräutermarkt in Kühedorf Trumpf.



Foto : Stefanie Graff (sgr) / 07.05.2017 / wirecenter am070517..motiv : Zunft- und Kräutermarkt Kühedorf bei Büchenbach..Wagnerei - Holzräder....Kühedorffesteveranstaltungen2017 © Stefanie Graff



Foto : Stefanie Graff (sgr) / 07.05.2017 / wirecenter am070517..motiv : Zunft- und Kräutermarkt Kühedorf bei Büchenbach..Wagnerei - Holzräder....Kühedorffesteveranstaltungen2017 Foto: Stefanie Graff



"Etz schau´n mer uns aweng um!" hieß es nach dem Segen von Pfarrer Mario Ertel und dem Anstich des ersten Fasses. Handgemachtes für alle Sinne und Geschmäcker, vielerlei Pflänzchen und Kräuter und kulinarische Köstlichkeiten gab es rund um das Feuerwehrhaus zu bewundern und natürlich auch zu erwerben.

Vielleicht ein hübscher Hut, ein buntes Täschchen oder vielleicht doch lieber ein dekoratives Teil für Fenster oder Vorgarten? Ob Naturmaterial, Glas, Keramik, Holz oder Metall – an den Ständen gab es allerlei schöne Dinge. Kräuter, Honig und Gewürze in unendlichen Variationen – anwendbar innerlich wie äußerlich – als Brotaufstrich, Likör, duftende Essenz oder heilsame Paste. Sprießende Pflänzchen und Töpfchen für Garten und Fensterbank fanden reges Interesse und reißenden Absatz.

Auch für den kleinen Hunger hatten die Gäste die Qual der Wahl zwischen heißer Bratwurst, frischen "Feierspozn", einer reichen Auswahl an Kuchen und Torten oder gesunden Smoothies frisch aus dem Mixer.

Alte Handwerkskunst demonstrierten die Wagner, ein Korbmacher und der Messer- und Scherenschleifer. Da staunten nicht nur die Kinder über selten gewordenes handwerkliches Geschick. Der Scherenschleifer hatte alle Hände voll zu tun, um stumpf gewordenem Büchenbacher Hausrat zu neuer Schärfe zu verhelfen.

Der Nachwuchs vergnügte sich an Hüpfburg, Mal- und Spielstationen und sammelte fleißig Stempel und Antworten, um beim Kühedorf-Quiz zu den Gewinnern gehören zu können. Großes Hallo gab es für den mittelalterlichen Magier, der beim Festzelt seine Späße mit Groß und Klein trieb.

Auch der Wettergott hatte ein Einsehen und verdarb Fieranten und Besuchern nicht das Vergnügen. Um 13.30 Uhr startete die Sagenwanderung hinauf auf den Heidenberg, wo beim Sagenfest auf der Ofenplatte weitere Attraktionen warteten. In Kühedorf sorgten am Nachmittag die "Roth-Steirer" für Stimmung.

sgr