Reichsbürger-Schüsse: Ermittlungen gegen Polizisten

Verfahren gegen 50-Jährigen wegen Beihilfe zum Totschlag durch Unterlassen - vor 25 Minuten

GEORGENSGMÜND - Nach den tödlichen Schüssen eines Reichsbürgers im Oktober 2016 auf einen Polizisten in Georgensgmünd wird nun gegen einen 50-jährigen Polizeibeamten ermittelt. Der Mann und ein weiterer Beamter sollen mit dem Todesschützen in Kontakt gestanden haben.

Am Mittwochmorgen eröffnete ein "Reichsbürger" in Georgensgmünd das Feuer auf mehrere Polizisten. Der Mann war legal im Besitz von Waffen, die das Landratsamt Roth wegen Zweifeln an seiner Zuverlässigkeit sicherstellen wollte. Als die Spezialeinheiten in das Haus am Weinberg eindrangen, begann der Mann sofort zu schießen. Mehrere Beamte wurden dabei verletzt, einer starb.