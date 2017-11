Reinwand gewinnt Büchenbacher Waldlauf

BÜCHENBACH - Favoritensieg beim Büchenbacher Waldlauf: Sebastian Reinwand gewann den Hauptlauf der Herren über 11 000 Meter in 36:22 Minuten. Bei den Damen setzte sich Christine Ramsauer vor Larissa Korn und holte damit in der Gesamtwertung des Läufer-Cups auf.

50 Starter machen sich beim Hauptlauf über 11 000 Meter auf den Weg. Sebastian Reinwand (Nummer 314) und seine Trainingspartner Detlef Knall (366) und Patrick Weiler setzten sich souverän auf die vordersten Plätze. Foto: Tobias Tschapka



"Hört ja nicht auf, diesen schönen Waldlauf zu veranstalten. Bei Euch gefällt es uns sehr gut, der Wald ist schön, die Strecke ist gut, der Kuchen und die Bratwürste sind gut, ein gelungenes Gesamtpaket!" So ein Lob aus dem Mund der Familie Rigotti, die viele Laufveranstaltungen besucht, und von den Läufern des Team Erdinger Alkoholfrei, die extra aus Ingolstadt anreisten, freute natürlich die Verantwortlichen der Leichtathletik-Abteilung des TV Büchenbach.

Das Helferteam um Abteilungsleiterin Elvira Müller hatte sich wieder viel Mühe bei der Ausrichtung des 81. Waldlaufes gegeben, um allen Läufern eine schöne Laufveranstaltung bieten zu können. Das wurde von den Laufbegeisterten in der Region gut angenommen: So kamen diesmal 296 Läufer – trotz des nicht gerade einladenden Wetters. Bei Kälte und teilweisem Nieselregen gab es noch 40 Nachmeldungen am Veranstaltungstag.

Viele Kinder am Start

217 Kinder nahmen teil, davon 116 Schülerinnen und 101 Schüler. Die größten Starterfelder gab es im Lauf der Schüler der Altersklassen neun mit 21 Jungs und 19 Mädchen. Das größte Teilnehmerfeld stellte die LAC Quelle Fürth, die mit 50 Athleten gekommen war. Große Abordnungen stellten Gastgeber Büchenbach, der SV Rednitzhembach, der TV 48 Schwabach, der TSV Katzwang sowie der TV Eckersmühlen.

Im Hauptlauf über 11 000 Meter standen 50 Athleten an der Startlinie, hier wünscht sich der Veranstalter doch noch den einen oder anderen Läufer mehr.

Nach dem Waldlauf hatten die Waschmaschinen gut zu tun. Foto: Tobias Tschapka



Der große Favorit Sebastian Reinwand von ART Düsseldorf zeigte sich gewohnt stark und gewann souverän nach 36:22 Minuten. "Unser Ziel war es, jede Runde 20 Sekunden schneller zu laufen und das ist uns gelungen. Meine Trainingskameraden Detlef Knall und Patrick Weiler wollten diesen Waldlauf als Trainingseinheit nutzen. Allerdings haben uns die schwierigen Bodenverhältnisse auf dem ersten Teil der Runde und der Wind, der teilweise heftig geblasen hat, rund zehn Sekunden pro Runde gekostet. Mein Ziel ist es, einmal die Strecke unter 34 Minuten zu laufen. Das will ich unbedingt noch mal schaffen." Der frühere Memmert-Läufer Reinwand hat also noch große Ziele.

Böllet bleibt nur Rang vier

Detlef Knall (Team Memmert) konnte lange mithalten und erreichte als Zweitplatzierter das Ziel nach 36:35 Minuten. Auf Rang drei folgte Patrick Weiler von der LAC Quelle Fürth, der nächstes Jahr für das Team Memmert starten wird (36:44). Nur der vierte Platz blieb diesmal für den starken Läufer Stefan Böllet vom TSV Pavelsbach (37:15), er konnte das hohe Tempo der drei Führenden nach zwei Runden nicht mehr mitgehen.

Christine Ramsauer hielt die jüngere Konkurrenz in Schach. Foto: Tobias Tschapka



Im Läufer-Cup Punkte aufgeholt

Bei den Damen gewann Christine Ramsauer (W 45) vom LAC Quelle Fürth nach 44:17 Minuten. Sie stellte im Ziel fest: "Ich werde auch nicht jünger" – trotzdem hielt sie souverän die jüngere Konkurrenz in Schach. Zweite wurde Larissa Korn von der LG Erlangen (45:28), Dritte Annika Ehrhardt vom Team Memmert mit 46:49 Minuten.

Im Mittelstreckenlauf über 3640 Meter hatte mit Alexander Köhn (TSG Roth) ein Läufer der Jugendklasse U 20 die Nase vorn, er benötigte 12:43 Minuten. Zweiter wurde sein Vereinskamerad Michael Franz (13:16). Auf den dritten Rang kam Andreas Blob (14:07) von der Lebenshilfe Weißenburg, die mit einigen Läufern nach Büchenbach gekommen waren.

Bei den Frauen siegte Lena Gottwald vom TSV Zirndorf nach 13:55 Minuten. Jasmin Ackermann vom TV Büchenbach kam nach langer Verletzungspause auf Rang zwei (14:41 Minuten). Auf Rang drei platzierte sich Brigitte Rupp von der TSG Roth (14:57).

