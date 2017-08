Reinwarzhofen: Zeltlager endet im Krankenhaus

Kinder einer Ferienfreizeit klagten über Bauchschmerzen, Notarzt gab aber Entwarnung - vor 15 Minuten

THALMÄSSING - Jähes Ende einer Ferienfreizeit: Auf dem Zeltplatz in Reinwarzhofen klagten Kinder am Samstagabend über Bauchschmerzen. Der Notarzt rückte an, konnte jedoch bald Entwarnung geben.

Einige Jugendgruppen verbrachten auf dem Willy-Brandt-Zeltplatz in Reinwarzhofen ein Ferienzeltlager. Am Samstagabend, dem letzten Abend der Freizeit, klagten mehrere Kinder dann über Magen-Darmbeschwerden. Die Ursache war zunächst vollkommen unklar. Daraufhin wurde der Rettungsdienst verständigt, der mit mehreren Fahrzeugen anrückte. Auch die Feuerwehr Thalmässing wurde vorsorglich alarmiert.

Der Notarzt konnte jedoch schnell Entwarnung geben: Es lagen keine Hinweise auf eine akute Lebensmittelvergiftung oder eine Infektion vor. Laut Polizei wurden lediglich vier Patienten im Alter von 10 bis 13 Jahren vorsorglich zur Beobachtung nach Nürnberg in die Klinik gebracht. Die Eltern wurden noch am gleichen Abend von der Leitung des Zeltlagers informiert.

Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr in Reinwarzhofen vor Ort, um eine bestmögliche Versorgung für die Kinder zu gewährleisten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.