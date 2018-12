Reizgas versprüht: Bar wurde geräumt

Gäste mit Atemwegsreizungen - vor 7 Minuten

ROTH - Reizgas hat am Samstag in den frühen Morgenstunden ein bislang Unbekannter in einem Lokal versprüht. Drei Menschen mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

In dem Lokal in der Rother Bahnhofstraße hat der Täter plötzlich das Reizgas — vermutlich ein Tierabwehrspray — versprüht. Die rund 40 Gäste mussten die Bar mit Augen- und Atemwegreizungen verlassen.

In die Klinik musste niemand gebracht werden, die Helfer des Rettungsdienstes behandelten drei Betroffene vor Ort. Das Lokal wurde nach der Spray-Attacke gut durchgelüftet.

Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Einem Gast war im Lauf des Abends die Jacke, in der sich das Spray befand, gestohlen worden.

Um Hinweise bittet die Polizei Roth, Telefon (0 91 71) 9 74 40.

