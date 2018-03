Rekordbeteiligung an der Hilpoltsteiner Lehrstellenbörse

Stadthalle platze fast aus allen Nähten — Schreiner-Innungsmeister konnte vier Praktikanten gewinnen - vor 18 Minuten

HILPOLTSTEIN - Die Anfänge der Hilpoltsteiner Lehrstellenbörse waren bescheiden. Mit gerade einmal 21 Firmen in der Aula der Mittelschule ging es los. Jetzt, 15 Jahre später, platzte sogar die Stadthalle inklusive Foyer fast schon aus allen Nähten.

Ein Gewusel wie auf einem Basar: In der Stadthalle war bei der Lehrstellenbörse gut was los. An 78 Ständen konnten sich junge Leute und deren Eltern ober unterschiedlichste Berufe infomieren. © Foto: Tobias Tschapka



Ein Gewusel wie auf einem Basar: In der Stadthalle war bei der Lehrstellenbörse gut was los. An 78 Ständen konnten sich junge Leute und deren Eltern ober unterschiedlichste Berufe infomieren. Foto: Foto: Tobias Tschapka



An diesem kleinen Jubiläum beteiligten sich 78 Firmen und Berufsfachschulen aus dem gesamten Landkreis Roth, außerdem aus dem Bereich Schwabach, aus der Oberpfalz und auch aus Nürnberg waren Aussteller nach Hilpoltstein gekommen, um nach geeigneten Nachwuchskräften zu suchen. Nicht ohne Erfolg. "Ich konnte heute für meinen Betrieb vier Praktikanten gewinnen, insgesamt waren es sogar zehn für alle heute beteiligten Schreinereibetriebe", freute sich zum Beispiel der Schreiner-Innungsmeister Reinhard Siegert. Auch Frank Krebel, Chef des Hilpoltsteiner Awo-Sozialkompetenzzentrums, sprach von einem "gigantischen Interesse" und sehr guten Gesprächen. "Vor allem Informationen über das freiwillige soziale Jahr sind gefragt", so Krebel, der außerdem berichtete, dass sich die jungen Leute wundern würden, wie gut sie als Praktikant bezahlt würden. "Heutzutage kann man es sich halt nicht mehr erlauben, das Personal schlecht zu bezahlen", meinte Krebel.

Sogar den Parkplatz nutzten manche Unternehmer, um dort mit mobilen Litfaßsäulen zu werben. Am auffälligsten war natürlich der XXL-Infotruck der bayerischen Metall- und Elektroindustrie, der schon seit Dienstag in der Stadt ist (wir berichteten).

Auch in der Halle ist Originalität gefragt, um das Interesse des jungen Publikums zu gewinnen. An einem Stand werden die Interessenten aufgefordert, etwas zu schätzen, damit sie in den "Recall" kommen – vermutlich basierend auf der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", eine Sendung, die bei dieser Zielgruppe nach wie vor populär ist. An anderen Ständen durfte man sein Geschick mit Hammer und Nagel versuchen, Kartons falten oder an Gewinnspielen teilnehmen.

Dem jungen Publikum gefiel das Angebot – ebenso Mama und Papa, denn viele der Schülerinnen und Schüler waren in Begleitung ihrer Eltern gekommen. An vielen Ständen übernahmen dann auch die Mütter oder Väter die Gesprächsführung, aber meist mischte dabei auch die Jugend kräftig mit. Sie fragten nicht nur nach Praktika, sondern auch nach Verdienst- und Fortbildungsmöglichkeiten, dualem Studium oder Lehrzeitverkürzung. Offensichtlich hatten sich die meisten gut vorbereitet. Kein Wunder, ist doch die Berufswahl eine der wichtigsten Entscheidungen des Lebens überhaupt.

Azubis helfen Azubis

Aber auch junge Leute, die bereits in der Ausbildung stehen und bei der Lehrstellenbörse für ihren Beruf warben haben sich ihre Neugierde behalten. Wenn es der Andrang an ihren Ständen möglich machte, schauten sich zum Beispiel die Lehrlinge aus der metallverarbeitenden Branche bei ihren Kolleginnen und Kollegen um, die bevorzugt mit Holz arbeiten, oder Azubis, die sonst im Anzug herumlaufen, statteten den Pflegedienstleistern in Weiß einen Besuch ab.

Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten also – sowohl für die (Noch-)Schülerinnen und Schüler als auch für die Betriebe und ihr bestehende Personal konnten von der Lehrstellenbörse nur profitieren. Kein Wunder, dass sich auch das veranstaltende Jugendreferat der Stadt Hilpoltstein sehr zufrieden zeigte. "Alle Firmen berichten über großes Interesse und gute Gespräche", sagte Melanie Antretter. Natürlich freute sie sich auch, dass die 15. Hilpoltsteiner Lehrstellenbörse mit ihren 78 Ausstellern - und damit vier Unternehmen mehr als im vergangenen Jahr - eine Rekordbeteiligung aufweisen kann.

TOBIAS TSCHAPKA