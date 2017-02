Rendezvous mit den Gruselgestalten: Der Spalter Brauchtumszug

Ein schaurig-schönes Kabinett marschierte durch die Hopfenstadt - vor 1 Stunde

SPALT - Seit zehn Jahren bereichert der Brauchtumsumzug der Karnevalsgesellschaft (KaGe) das närrische Treiben in Spalt. Zum Jubiläum wurden am Rosenmontagabend alle Register gezogen und ein schaurig-schönes Kabinett marschierte durch die Altstadt.

Ein echter Hingucker: Die Mitteleschenbacher Woldschebberer mit ihren großen Köpfen lassen furchterregend ihre Zähne klappern. © Foto: Jürgen Leykamm



Bevor es so richtig losgeht, lässt sich am Marktplatz ein Team des Bayerischen Fernsehens blicken und dreht ein paar Sequenzen für die Abendschau. Was ein Minifleckli besonders toll am Spalter Fasching finde, will der Moderator wissen. Dass man "Erwachsenen auf den Hintern hauen darf", so die prompte Antwort.

Derweil füllt sich die City immer mehr, die Lautstärkeregler an den Boxen werden aufgedreht und die Discomeile ist perfekt. Richtig nach oben steigt das Stimmungsbarometer, als die Wörter "Rottachgugga" loslegt. "Why so serious?", fragen die Mitglieder und vertreiben sogleich allen Ernst mit untrüglichem Gefühl für schräge Takte.

Optisch noch reizvoller ist ein Mutter-Tochter-Duo aus den Reihen der Nürnberger Schwanenritter. Die beiden verstehen sich auf den artistischen Umgang mit Leuchtpoi. Eine Kunst, die ihren Ursprung bei den Maori Neuseelands hat. Mit verschiedenen Lichtelementen zaubern sie verschiedenste Figuren in den Spalter Nachthimmel.

Dann gibt es grünes Licht für die Gruselgestalten des Jubiläumsbrauchtumsumzugs. Allein die Schar der verschiedenen Hexengruppen beeindruckt. Sie sind aus Abenberg, Allersberg oder Barthelmesaurach und sogar bis aus Harburg angereist – natürlich dürfen die Spalter "Hopf'n'hexen" da auch nicht fehlen. Ebensowenig wie die "Fleckli" in Groß- und Miniformat. Der große Hingucker sind natürlich die Mitteleschenbacher "Woldschebberer" mit ihren übergroßen, die Menschenmenge weit überragenden Köpfen, die rhythmisch ihre furchterregenden Zähne klappern lassen.

Insgesamt sind es 25 Gruppen, die Spalt durchziehen – mit heimischer Prinzengarde und dem dazugehörigen -paar als abschließenden Höhepunkt. Der Zug endet im neuen beheizten Faschingszelt am Kornhaus, wo es nahtlos in den Rosenmontags-Saumarktball übergeht.

JÜRGEN LEYKAMM