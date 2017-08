Rentner spart der Stadt Greding viel Geld

GREDING - Ein anonymer Vorruhestandsrentner hat das hölzerne Wasserrad neben dem Spielplatz am Agbach in Greding saniert. Es war in die Jahre gekommen und das Holz vermorscht und verfault. Die Stadt spart so mehrere Tausend Euro

Manfred Preischl und Rathaus-Mitarbeiterin Samantha Thimm präsentieren das sanierte Wasserrad. Foto: Robert Unterburger



Die Stadt Greding hatte eine Ausschreibung zur Sanierung des Wasserrades gemacht. Jedoch hatten verschiedene Angebote ergeben, dass dies rund 8000 bis 9000 Euro gekostet hätte. Da der Stadt dieser Preis zu hoch war, übernahm ein Vorruhestandsrentner, der namentlich nicht genannt werden möchte, die Arbeiten für einen kleinen Unkostenbeitrag.

In rund drei bis vier Monaten entstand ein neues Wasserrad, das sich nun wieder munter dreht. Vor acht Wochen wurde es mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Greding an Ort und Stelle gebracht.

Vor drei Jahren war die Holzwelle bereits durch eine Metallwelle ersetzt worden, weil die Holzwelle im Winter unter der Last gebrochen war.

