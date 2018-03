Richtfest an der Allersberger Grundschule

Kinder sangen bei Neubau der Turnhalle - vor 27 Minuten

ALLERSBERG - Großer Tag an der Sybilla-Maurer-Grundschule in Allersberg: Kürzlich konnte für den Neubau der Turnhalle Richtfest gefeiert werden.

Musikalisch Stein auf Stein schichteten die Kinder des Schulchors der Sybilla-Maurer-Grundschule zu Beginn der kleinen Feierstunde für das Richtfest der Turnhalle. © Foto: Reinhold Mücke



Musikalisch Stein auf Stein schichteten die Kinder des Schulchors der Sybilla-Maurer-Grundschule zu Beginn der kleinen Feierstunde für das Richtfest der Turnhalle. Foto: Foto: Reinhold Mücke



Diesen wichtigen Schritt nahmen die Schüler, Schulleiterin Martina Scherbaum und deren Lehrkräfte, Bürgermeister Daniel Horndasch mit den Markträten und die am Bau beteiligten Firmen und Planer gleichermaßen willkommen an. Der Neubau steht an gleicher Stelle wie einst Lehrschwimmbecken und Turnhalle. Im Oktober hatten die Arbeiten für den Rohbau begonnen und nun habe bereits ein schöner Teil für den Neubau bewältigt werden können, sagte Bürgermeister Daniel Horndasch. Auch wenn man wisse, dass der Großteil der Wegstrecke bis zur Fertigstellung noch bevorstehe, könne man sich darüber freuen, dass der Rohbau wenigstens zum Teil schon fertig sei.

Staatliche Förderung

Rund drei Millionen Euro wird der Neubau der Turnhalle kosten, für die die Marktgemeinde eine staatliche Förderung von 1,15 Millionen Euro erhält. Als im Rahmen bezeichnete der Bürgermeister eine Baukostenüberschreitung von zehn Prozent bei der aktuellen Situation der Bauwirtschaft. Damit entsteht eine Sporthalle von 15 mal 27 Metern einschließlich aller Nebenräume auf zwei Geschossebenen, einer kleinen Galerie und Schmutz- und Saubergängen sowie einem behindertengerechten Zugang.

200 Tage im Jahr geöffnet

An rund 200 Tagen im Jahr wird die Halle für den Schulsport benötigt. Und an ebenso vielen Tagen wird diese auch für Vereinssport zur Verfügung stehen und im Einzelfall auch für kommunale Veranstaltungen, wie der Bürgermeister erwähnte. Die alte abgebrochene Halle war Mitte der 1960-er Jahre entstanden.

Die kleine Feierstunde im Freien war vom Schulchor der Sybilla-Maurer- Grundschule unter der Leitung von Ruth Grimm eingeleitet worden. "Wer will fleißige Handwerker sehn", sangen die Kinder haargenau passend zum Richtfest. "Stein auf Stein" formten sie das Gebäude und waren auch mit den übrigen Gewerken schnell fertig. "Da kommen die Handwerker aber nicht mit", nahm Daniel Horndasch auf die Geschwindigkeit der Schülerinnen und Schüler scherzhaft Bezug.

Offizielles Ziel für die Fertigstellung ist dagegen der Oktober dieses Jahr, damit der weite Weg für den Sportunterricht bis zur Turnhalle der Mittelschule wieder entfallen kann.

Reinhold Mücke