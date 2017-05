Richtig bremsen ist nicht einfach

Seniorenbeirat Hilpoltstein bot ein Fahrsicherheitstraining an - 08.05.2017 17:51 Uhr

HILPOLTSTEIN - Mit zunehmenden Alter lassen Reaktionszeit sowie das Seh- und Hörvermögen nach. Das hat vor allem Auswirkungen auf die Teilnahme am Straßenverkehr. Senioren aus Hilpoltstein, die ihre Fahrsicherheit erhalten oder verbessern wollten, hatten die Gelegenheit, an einem Verkehrssicherheitstraining der Kreisverkehrswacht Roth-Hilpoltstein teilzunehmen. Organisiert hatte diese Veranstaltung der Seniorenbeirat der Stadt Hilpoltstein, der heuer 25-jähriges Bestehen feiert.

Auf nasser Straße eine Vollbremsung hinzulegen, ist gar nicht so einfach. Wie es geht, konnten Senioren beim Fahrtraining auf dem Gelände der Rother Kaserne üben. © Foto: Tobias Tschapka



Dem Praxisteil an zwei Sonntagvormittagen war eine Theoriestunde in der Residenz mit Josef Gaukler vorausgegangen. Der Fahrlehrer, Stadtrat und Seniorenbeauftragte der Stadt Hilpoltstein bereitete die Teilnehmer dabei schon mal darauf vor, was auf der Übungsstrecke auf dem Gelände der ehemaligen Patriot-Stellung der Rother Kaserne auf sie zukommt. Bei der ersten Übungseinheit, die vom stellvertretenden Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Roth-Hilpoltstein, Jörg Noderer, durchgeführt wurde, waren zehn, bei der zweiten 13 Senioren am Start. Vor allem um das Bremsen bei unterschiedlichen Bodenverhältnissen und um das Lenken drehten sich die Übungen, die die Teilnehmer in ihren eigenen Autos absolvierten.

So mussten sie zum Beispiel auf einer nassen Strecke eine Vollbremsung hinlegen. Gar nicht so einfach, viele bremsten viel zu früh, andere zu spät, wieder andere trauten sich nicht, voll "in die Eisen zu steigen", und mindestens einmal wurde das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. "Das war die Aufregung, schließlich handelt es sich hier fast schon um eine Prüfungssituation", entschuldigte sich die Teilnehmerin, der dieses Malheur passierte. Um den Führerschein muss sie natürlich nicht bangen, denn beim Fahrsicherheitstraining handelte es sich nicht um etwa um eine Nachprüfung, sondern die Veranstaltung soll nur dabei helfen, das vor Jahren Gelernte neu aufzufrischen.

Beim anschließenden Gespräch reflektierten die Teilnehmer zusammen mit Gaukler und Noderer ihr Fahrverhalten. "Es gehört schon eine gewisse Überwindung dazu, eine Vollbremsung hinzulegen, wenn sich gar kein Hindernis auf der Fahrbahn befindet", erklärte Noderer den "Zögerlichen", die sich selbst am meisten über ihre Hemmungen wunderten. Bei der Gelegenheit wurde auch noch einmal besprochen, ob man bei plötzlich auf der Straße auftretenden Wild besser bremsen solle oder nicht, oder warum es bei einem Fahrzeug mit ABS beim Bremsen so beunruhigend "rumpelt".

"Auf alle Fälle besteht bei Senioren Bedarf für so eine Trainingseinheit", findet Josef Gaukler, laut dem der Seniorenbeirat Hilpoltstein anstrebt, einmal im Jahr so ein Fahrsicherheitstraining für ältere Menschen zu organisieren.

