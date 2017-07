"Rock hinter der Burg" in Hilpoltstein hat Vorbildcharakter

Herbert Eckstein übergibt Daniel Fürnkäß und Martin Rook den Jugendkulturpreis - vor 59 Minuten

HILPOLTSTEIN - Daniel Fürnkäß und Martin Rook haben den Jugendkulturpreis 2017 erhalten, der sie für ihr Engagement bei "Rock hinter der Burg" auszeichnet. "Das ist nicht unser Preis, sondern der Preis aller, die sich in der Historie der Veranstaltung engagiert haben", betont Martin Rook bei der Preisübergabe. Die Besucher können sich in diesem Jahr auf ein Gewinnspiel freuen.

Landrat Herbert Eckstein gratuliert Daniel Fürnkäß (rechts) und Martin Rook zum Jugendkulturpreis 2017. © Foto: Lea-Verena Meingast



"Mit dem Jugendkulturpreis ehren wir junge Leute, die sich engagieren — und das kann auf vielfältige Weise passieren", sagte Landrat Herbert Eckstein bei der Preisverleihung. Ob bildende Künste, Tierschutz, Musik oder soziales Ehrenamt: All das sei eine Auszeichnung wert, das zeige auch die Liste der bisherigen Preisträger. In diesem Jahr gab es nur drei Bewerber, deshalb "hoffe ich, dass es nächstes Jahr wieder mehr sind", so Eckstein.

"Rock hinter der Burg" sei ein fester Bestandteil der Jugendkulturszene, eine einzigartige, kostenfreie Veranstaltung mit Vorbildcharakter, die nur durch ehrenamtliche Helfer ermöglicht werde, betonte Eckstein. "Ihr beide macht das großartig", sagte er. Bürgermeister Markus Mahl und Sparkassen-Geschäftsführer Norbert Bickel gratulierten ebenfalls.

Daniel Fürnkäß und Martin Rook engagieren sich seit 2015 für die Veranstaltung. "Das ist nicht unser Preis, sondern der Preis aller, die sich in der Historie der Veranstaltung engagiert haben", betont Martin Rook. "Wir dachten uns, wenn wir einen Preis bekommen, sollen auch die Besucher etwas bekommen", sagt Fürnkäß. Die Beiden haben sich ein Gewinnspiel ausgedacht.

Gewinnspiel für die Besucher

Die Flyer sind im Eintrittskartendesign gestaltet und mit einer Nummer versehen. "Wer zu ,Rock hinter der Burg‘ kommt, kann seine Eintrittskarte in einen Lostopf werfen und Gutscheine für Essen und Getränke gewinnen", so Fürnkäß. Die Nummer Eins übergab er sogleich Herbert Eckstein.

Musikalisch begleitet wurde die Preisvergabe von jungen Musikern, die sich ebenfalls um den Preis beworben hatten. Das Duo Max Nieberle und Jonas Möller aus Büchenbach eröffneten den Abend mit Soul- und Jazz-Songs. Singer-Songwriterin Sarah Dorner aus Heindlhof gab Deutsch-Pop zum Besten. Daniel Fürnkäß und Martin Rook baten die Drei, ihnen zu schreiben — "vielleicht können wir für ,Rock hinter der Burg‘ nächstes Jahr etwas ausmachen", sagte Daniel Fürnkäß.

lvm