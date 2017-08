"Rock hinter der Burg" knackt Besucherrekord

27.08.2017

HILPOLTSTEIN - Der Arbeitskreis von "Rock hinter der Burg" hat derzeit einfach einen richtig guten Lauf. Vor einem Monat erst holte das Team den Jugendkulturpreis des Landkreises. Beim eigentlichen Festival am Samstag durfte man sich einer Rekordkulisse erfreuen. Es fehlten nicht mehr viel Besucher, um das halbe Tausend voll zu machen.

Die Mittelalter-Folk-Schwermetaller von „Vera Lux“ hauen gewaltig rein und machen Mut, gegen das Böse in der Welt aufzustehen. Foto: Fotos: Jürgen Leykamm



Sommerwetter vom Feinsten und hochklassige Bands, die ein breites Musikspektrum abdecken – was will man mehr? Ein gutes Team vielleicht noch. Doch genau das haben die beiden Hauptorganisatoren Daniel Fürnkäß und Martin Rook auch, wie sie dankbar betonen. Die beiden selbst scheinen sich auch sehr einig zu sein, sind sie beim Festival doch mit der gleichen peppigen Frisur zu bewundern – Zufall, wie sie sagen. Um die 20 rührige Mitstreiter sind es, die dafür sorgen, dass alles klappt. Immer wieder lässt man sich was Neues einfallen. So ist die Saftbar des Kreisjugendrings heuer am Start. Sven Brand mixt gekonnt einen "Purple Haze": ein Cocktail, der ohne Alkohol auskommt, auch wenn er genau nach dem Gegenteil klingt.

Auch Buttons gibt es dieses Mal, gegen Spende feilgeboten vom Team jener Band, die vor Mitternacht die Burg erbeben lässt: Vera Lux. Gemeinsam wird angepackt, gemeinsam wird gefeiert. Die Gruppe aus Nürnberg kennt Hilpoltstein recht gut, probt sie hier doch gerne im Musikwerk. Von oben lacht die Sonne, von unten brutzelt der Grill. Es kann eigentlich nur ein guter Abend werden, sind Fürnkäß und Rook zuversichtlich, die seit 2015 das Steuer in der Hand haben. Und das wird es auch — ein guter Abend.

Die Stimmung am und die Resonanz auf das Festival, das es seit 2003 gibt, sind prächtig. Beinahe hätte man den 15. Jahrestag feiern können, wenn es nicht einmal ausgefallen wäre. Doch daran denkt niemand, als in der Dämmerung zum Einstieg die Lokalmatadoren der Gruppe "Brush" loslegen. Zu akustischen Gitarren- und E-Bassklängen mischt sich da ein mit Jazzbesen gespieltes Cajon munter dazu. Der Sound kommt locker-flockig daher, auch wenn Florian Barthel von schweren Zeiten singt und als Reaktion dazu aufruft, "glücklich zu sein, wo ihr seid und mit wem ihr beisammen seid".

Dann ist der Auftritt auch schon vorbei und es gilt umzubauen. Dank des Schlagzeugs, das während der Auftritte aller vier Bands auf der Bühne bleibt, geraten diese Zwangspausen recht kurz. Genutzt werden sie von Fürnkäß und Rook, um "den Spendentopf zu entlüften", dessen Inhalt für die jeweilige Band gedacht ist. Und es werden eifrig Verzehrgutscheine verlost. Dann stehen auch schon die Jungs von "Building Everland" auf der Bühne. Nun dürfen die ersten Feuernebelsäulen nach oben gejagt werden. Die Gäste tummeln sich immer näher an den Musikern, während Kinder weiter hinten über die Wiese fetzen. Ein Sichelmond macht die Idylle perfekt, während sich Steff Federer am Gesangsmikro gekonnt die nicht einfachen Melodien vornimmt, zu denen Pop-Punk aus den Instrumenten erklingt und schon mal synchron gehüpft wird. Sie können aber auch anders. Bei "Cape Town" zum Beispiel – eine Ballade mit Ohrwurm-Qualitäten. Das weiß die Gruppe auch. Denn als kleine "Unplugged-Session" gibt es diesen Hit nochmal während der nächsten Umbauphase, bei der sich die Band mitten unter die Fangemeinde mischt und in Skiffle-Manier die Zugabe gibt.

Knackigen Rock schmettern gleich darauf "Scherf & Band" von der Bühne, die Musiker sind eigens aus dem hessischen Idstein angereist. Sie stürzen sich munter in Sozialkritik und Selbstzweifel. Es geht um Scheitern und Verlust, Lügen-Unkultur und Bauchgefühl und auch darum, von der eigenen und jetzigen Ex-Freundin betrogen worden zu sein. Hämisch mischt die Band den Klassiker "Another One Bites The Dust" rachelüstern in ihr eigenes Stück ein.

Politisch ist die Band eindeutig positioniert, was sie Fahnen schwingend verkündet. "Kein Mensch ist illegal", ist da zu lesen – einen Mittelfinger für Nazis strecken die Besucher gerne aus. "Heute hier, morgen dort" (Hannes Wader) erklingt im besten Rockgewand, bevor die Mittelalter-Folk-Schwermetaller von "Vera Lux" die Bühne entern, blut- und dreckverschmiert. So sieht es zumindest aus.

Das "wahre Licht" wird mit Bouzouki, Dudelsack und Geige verbreitet, aber auch mit krachenden Gitarrenharmonien, die sich gewaschen haben. Die Gruppe klagt die Rattenfänger von einst und heute an, macht Mut und ermuntert, das Gute im Leben zu sehen und gegen das Böse aufzustehen.

