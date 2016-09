"Rock im Schlossgraben" so beliebt wie nie

Roth: Open-Air-Festival verzeichnet Besucherrekord - vor 1 Stunde

ROTH - Natürlich durfte auch beim diesjährigen Rother Altstadtfest das populäre Open-Air-Festival „Rock im Schlossgraben“ nicht fehlen. Da am Sonntag dank der hochsommerlichen Temperaturen schönstes Biergartenwetter herrschte, dauerte es gar nicht lange, bis sich die Bänke auf dem Gelände zwischen Kulturfabrik und Rother Jugendhaus bis auf den letzten Platz gefüllt hatten.

Einen Besucherrekord verzeichnete „Rock im Schlossgraben“. Unser Foto zeigt den Auftritt von „Sunrise“. © Foto: Tschapka



Glücklich, wer einen Platz unter einem der Sonnenschirme ergattern konnte, denn die Sonne brannte unerbittlich herunter auf die vielen Musikfans, die bei freiem Eintritt in Scharen den insgesamt vier Bands aus der Region lauschten. So gab es an diesem Nachmittag Punkrock und Funk von und mit „RC Plane“ zu hören, Pop und Rock mit „Rumble in the Jungle“ sowie „Parabelflug“, und den Headliner des Tages gab die Band „Sunrise“, die über zwei Stunden lang ihr Publikum mit Coversongs aufs Beste unterhielt.

Egal ob Songs von AC/DC, Brian Adams, Melissa Etheridge oder Joe Cocker, bei dem überaus reichhaltigen Repertoire, das die sechsköpfige Formation zu bieten hatte, blieb es nicht lange ruhig in den Reihen der Besucher. So wurde vor allem gegen Abend, als die meisten Stände des Altstadtfests bereits abgeräumt und zusammengeklappt waren, ausgelassen vor der Bühne mitgesungen und getanzt.

Der Arbeitskreis Offene Treffs Roth, der „Rock im Schlossgraben“ wie immer veranstaltete, war mit der Resonanz seitens der Bevölkerung diesmal ganz besonders zufrieden. „So viele Gäste wie heute konnten wir noch nie bei unserem Festival begrüßen“, freute sich Karin Reich vom Jugendbüro über den diesjährigen Besucherrekord.

