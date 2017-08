Rockfans stürmten die "Lieder am See"

06.08.2017

SPALT/ENDERNDORF - Das sommerliche Musikfestival am Brombachsee ist auf dem Sprung vom mittleren zum richtig großen Event: Dicht an dicht drängelten sich die Menschen bei der in fast einem Jahrzehnt zur Tradition gewordenen Oldie-Parade "Lieder am See". Und das lag nicht nur am Sommerwetter.

Riesenandrang der Rock-Fans: Schon bei Uriah Heep (Foto) am Nachmittag war der große Platz vor der Bühne prall gefüllt mit fröhlichen Fans. Über 6500 waren gekommen — ein neuer Rekord. © Foto: Günter Distler



Das Grinsen könnte breiter nicht sein, wenn Spalts Bürgermeister Udo Weingart in Enderndorf die Bühne am Brombachsee-Ufer entert, um die "Lieder am See" anzusagen. Das Stadtoberhaupt hat gut lachen, denn das inzwischen auf zwei Tage gewachsene Festival – am Freitag spielte der irische Popbarde Rea Garvey vor ausverkauftem Open-Air-Gelände – kurbelt den Tourismus im Fränkischen Seenland und damit die Besucherfrequenz in Spalt kräftig an.

Wobei die Zielgruppe bei "Lieder am See" von Anfang an die Generation "50 plus" war, die den Rockern und Popheroen ihrer Jugend stets die Treue gehalten hat und sich nicht scheut, auch einmal auf einer der immer beliebter werdenden Oldie-Partys aufzuschlagen, um sich die Stars zu geben, zu denen man mit 20 oder 25 tanzte und abrockte.

Das Enderndorfer Open Air bedient diese Bedürfnisse in Perfektion. Veranstalter-Urgestein Peter Harasim, beim Nürnberger "Concertbüro Franken" für die Buchung der Künstler zuständig, weiß ganz genau, dass er auch anderen eine Freude macht, wenn er die Helden seiner Jugendjahre zum Freiluft-Konzert am See bittet. Dabei ist Vielfalt Trumpf: Den diesjährigen Bandreigen eröffnet mit "Extrabreit" eine Combo, die immer ein wenig zu punkig, zu hart, zu entschieden querständig war, um in die Schublade "Neue deutsche Welle" zu passen. Und die als Opener das schon am frühen Nachmittag in dichten Trauben vor der Bühne stehende Publikum auf eine ebenso wilde wie spaßige Achterbahnfahrt in die Achtziger mitnimmt.

Noch ein Stück weiter rast die musikalische Zeitmaschine mit "The Sweet", die in streckenweise ziemlich schwüler Hitze nicht nur den "Ballroom Blitz" zünden: in Ehren ergraute Rocker mit der entscheidenden Spur Ironie, die sich selber nicht mehr zu 100 Prozent ernst nehmen.

Wer "Uriah Heep" auf die unverwüstliche "Lady in Black" reduziert, tut Mick Box und Co. unrecht, denn die britische Band kann so viel mehr, ist Bluesrock-Schlachtross und Hardrock-Rakete, macht Druck ohne Ende und bringt die Leute zum Tanzen.

Das schafft auch Suzi Quatro, die im Gegensatz zu vielen ihrer Altersgenossinnen nicht nur zu ihren Falten, sondern auch zu ihren musikalischen "Jugendsünden" steht und vor dem Auftritt ganz offensichtlich Kerosin oder etwas Ähnliches getrunken hat, denn sie quirlt unermüdlich über die Bühne, reduziert ihre routiniert aber gesichtslos auftretende Begleitband zur Staffage und realisiert eine nachgerade grandiose Ein-Frau-Show.

Es ist schon 22.30 Uhr, als der Mann sich hinter sein Keyboard fallen lässt, auf den die meisten einen Konzerttag lang geduldig gewartet haben: Roger Hodgson war Stimme und Mastermind der Supergruppe "Supertramp" – und er hat nicht das geringste Problem damit, locker vom Klavierhocker so gut wie alle von ihm geschriebenen Hits zu servieren.

Auch wenn die Stimme mit den Jahren in der Höhe etwas weniger durchdringend geworden ist, hat dieser Sänger und Entertainer immer noch das entscheidende Mehr an Charisma und musikalischer Intelligenz. Und er kann sich seiner Fangemeinde völlig sicher sein. Das "Breakfast in America" schmeckt auch am späten Abend noch gut. . .

HANS VON DRAMINSKI