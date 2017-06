Roth: Abschluss ist zugleich Neuanfang

Seminar "Neuer Start für Frauen" beendet - Gerüstet für Job-Wiedereinstieg - vor 30 Minuten

LANDKREIS ROTH - Weiße Rosen, strahlende Gesichter und erstklassige Zeugnisse: 14 Frauen aus dem ganzen Landkreis haben mit Erfolg die Bildungsmaßnahme "Neuer Start für Frauen" an der Volkshochschule abgeschlossen. Am Donnerstag bekamen sie die frisch erworbenen Zertifikate feierlich überreicht. Dabei gab es viel Lob zu hören.

Rosen für intensives Lernen in Theorie und Praxis: Diese bekamen die Teilnehmerinnen zum Abschluss des Seminars „Neuer Start für Frauen“. © Foto: Graff



Rosen für intensives Lernen in Theorie und Praxis: Diese bekamen die Teilnehmerinnen zum Abschluss des Seminars „Neuer Start für Frauen“. Foto: Foto: Graff



Drei Monate haben die Frauen, die meisten aus einer längeren Familienphase kommend, sich fit gemacht, um wieder in das Erwerbsleben starten zu können. Computerkenntnisse und Englisch standen inhaltlich im Mittelpunkt der insgesamt 175 Unterrichtsstunden. Aber auch die Beschäftigung mit individuellem Potential und Wüschen, die Stärkung des Selbstbewusstseins und gezieltes Bewerbungstraining nahmen in der zweimonatigen Unterrichtsphase breiten Raum ein. Anschließend konnten die Frauen in einem vierwöchigen Praktikum zeigen, was in ihnen steckt. Und das ist eine ganze Menge. Denn sie bringen neben den frisch erworbenen Fachkenntnissen eine ganze Menge anderer Kompetenzen mit.

VHS-Leiter Arne Zielinski betonte, dass auch Familienarbeit Managerqualitäten erfordere und ermutigte die Absolventinnen, offensiv mit all ihren Erfahrungen umzugehen und stolz zu sein auf das, was sie bis heute geleistet haben. Im Namen der Volkshochschulen im Landkreis gratulierte Rednitzhembachs Bürgermeister Jürgen Spahl den Absolventinnen. Der Abschluss des "Neuen Start" sei in Wirklichkeit der Startschuss in die Zukunft. "Nehmen Sie den Schwung mit, den Sie bekommen haben und behalten Sie den Mut, wenn nicht alles auf Anhieb klappt."

Die Bildungsmaßnahme, die heuer insgesamt zum vierten und zum zweiten Mal unter dem Dach der Landkreis-VHS stattgefunden hatte, ist ein beispielhaftes Kooperationsprojekt. Beteiligt sind die VHS, das Landratsamt, das JobCenter und die Bundesagentur für Arbeit. Bestens eingespielt und professionell wird hier gemeinsam für Frauen mittleren Alters an einem Strang gezogen.

Der Bürgermeister der Kreisstadt Ralph Edelhäuser hob den Mut und die Motivation der Teilnehmerinnen hervor. Er habe die Kursteilnehmerinnen als "Damen mit besonderem Antrieb" erlebt und gesehen, wie sie sich vom ersten Kurstag bis zum letzten Kurstag weiter entwickelt hätten. Auch als Chef ist er voll des Lobes: In der Stadtverwaltung hätten Praktikantinnen aus dem Kurs ihr Können sehr erfolgreich unter Beweis gestellt.

"Hat sich voll gelohnt"

"Von ganzem Herzen" freute sich auch die Fachbereichsleiterin der VHS, Karin Zargaoui, darüber, dass so viele Frauen sich mithilfe der Bildungsmaßnahme einen kräftigen Impuls für einen Neustart ins Erwerbsleben geholt haben. Ihr Dank galt vor allem auch den Kooperationspartnern und den Dozentinnen.

Dem schlossen sich die Absolventinnen des Kurses an: "Es hat sich voll gelohnt", "unglaublich bereichernd" und "eine hervorragende Sache mit hervorragenden Dozentinnen" sei der Kurs gewesen. Auch Teamgeist, Zusammenhalt und die Stärkung des Selbstvertrauens hoben die Teilnehmerinnen hervor.

Die Frauenbeauftragte des Landratsamtes, Claudia Gäbelein-Stadler, hatte zur Gratulation noch eine gute Nachricht dabei: Auch im nächsten Jahr wird es wieder einen "Neuen Start für Frauen" geben. "Weitersagen" lautet das Motto unter den Frauen in der Lebensmitte, die sich einen Neustart wünschen.

Genau so sind auch einige Teilnehmerinnen des gerade zu Ende gegangenen Kurses dazu gekommen. Zum Beispiel Nicole Feistl aus Rednitzhembach. Im Vorjahr hatten zwei befreundete Frauen teilgenommen und davon geschwärmt, wie gut ihnen diese Maßnahme getan habe. Heuer habe sie ihrerseits eine Freundin angestupst und sich gemeinsam mit ihr auf den Weg gemacht. "Wenn nicht jetzt, wann dann", freut sich die Mutter zweier Teenager, die "hochmotiviert" aus dem Kurs geht. 15 Jahre hatte die Bankkauffrau die Familie in den Mittelpunkt gestellt. "Jetzt ist Schluss." Vom Praktikum im Landratsamt war sie begeistert. Und jetzt? Pläne? "Unbedingt!" Und zwar mit Power. Um noch besser aufgestellt zu sein, will sie gleich weitermachen und hat sich für einen Excel-Kurs angemeldet, der schon bald beginnt.

Sie findet es klasse, dass die jungen Frauen heute nicht mehr so lange vom Arbeitsmarkt pausieren und Familie und Beruf besser unter einen Hut bekommen könnten. "Wenn der Kurs auf diese Weise irgendwann zum Auslaufmodell werden sollte, umso besser." Bis dahin sollten möglichst viele Frauen diese Chance nützen. Das kann auch die Frauenbeauftragte des Landratsamtes nur unterstreichen.

STEFANIE GRAFF