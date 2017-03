Roth: Alltag in Sicherheit

ROTH - Warum die Entwicklung so ist wie sie ist – darüber kann der Chef der Rother Polizei, André Sewald, nur spekulieren. Für ihn ist das Ergebnis wichtig. Und das heißt: Die Zahl der Straftaten im Bereich der PI Roth war 2016 mit 1 869 Delikten so niedrig wie kaum zuvor in den vergangenen zehn Jahren. 200 mehr waren es noch im Jahr zuvor.

Der Landkreis ist sicher. Aber nicht immer: Während die Zahl der Straftaten im Bereich der PI Roth für 2016 fast den niedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre ausweist, ist die der Wohnungseinbrüche gestiegen. © F.: F. Rumpenhorst/dpa



Zum Vergleich: Bayernweit nahm die Zahl der Straftaten sogar um über drei Prozent zu.

"Es gab schon unsicherere Zeiten in und um die Kreisstadt", lautete folgerichtig am Donnerstagnachmittag sein Fazit nach der offiziellen Vorstellung der Kriminalitätsstatistik der Rother Polizei. Lediglich im Jahr 2009 waren es mit 2 875 registrierten Straftaten noch weniger. Mit 3 747 weist die Zehn-Jahresstatistik für das Jahr 2007 die Höchstmarke aus.

Im Einflussbereich der Rother Polizei liegen acht der 16 Landkreis-Städte und Gemeinden, nämlich Roth, Schwanstetten, Rednitzhembach, Büchenbach, Abenberg, Georgensgmünd, Röttenbach und Spalt; hier leben 64 531 Menschen, also knapp die Hälfte aller Landkreisbewohner.

Durchschnittlich gelang es den Beamten und Beamtinnen der PI Roth zwei von drei Straftaten auch aufzuklären. "Damit können wir zufrieden sein", so stellvertretende Dienststellenleiterin Simone Wiesenberg.

Zusammen mit Sewald räumte sie bei der Präsentation der Zahlen mit einigen gängigen (Vor-)Urteilen auf. So gehen sieben von zehn Straftaten auf das Konto von Männern und Frauen, die in der Region zu Hause sind. Nur drei Prozent aller Täter und Täterinnen — Frauen machen global immerhin rund ein Viertel der Täter aus — leben im Ausland.

Geht es um Raub oder Körperverletzung, wird die Beziehung zwischen Täter und Opfer oft noch enger: "Meistens kennen sich die Kontrahenten sogar," erklären Sewald und Wiesenberg und nennen hier Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Beziehungsprobleme als häufige Ursachen für (handgreifliche) Konflikte. Weniger üblich, aber klischeebehaftet: Schlägereien auf Kirchweihen.

Erfreulich ist für sie die Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendkriminalität: Hier weist die aktuelle Statistik mit gut 200 Delikten sogar ein Zehn-Jahres-Tief aus.

Fast den selben Positiv-Rekord hätte es für den Bereich "Diebstahl" gegeben. Dennoch: Fahrräder werden noch immer gerne "mitgenommen".

Weniger erfreulich die Zahl der Wohnungseinbrüche: 38 Fälle musste die Rother Polizei im vergangenen Jahr aufnehmen; zwei mehr noch als im Jahr zuvor. "Die Täter sind vor allem auf wenig gut einsehbare Objekte aus", erläutert Sewald, um gleichzeitig an die Bürger zu appellieren "lieber einmal zu viel als zu wenig die Polizei über verdächtige Beobachtungen" zu informieren.

Augen auf - diese Bitte der PI Roth gilt auch für einen anderen "Geschäftsbereich" von Kriminellen, der immer mehr an Bedeutung gewinnt: die Internetkriminalität (2016: 50 Anzeigen). Simone Wiesenberg rät: "Prüfen Sie, ob sie wirklich Geld ins Ausland überweisen wollen; schauen Sie genau hin, gerade auch bei angeblichen Schnäppchenkäufen, wer als Händler dahinter steht. Oft ist schon im Vorfeld von Fake-Käufen etwas Negatives darüber in diversen Foren zu lesen, wenn Vorsicht geboten sein müsste."

Entgegen der positiven Gesamttendenz läuft auch der Bereich "Sachbeschädigung"; Stichworte hier: unwillkommene "Graffiti" sowie Zerstörungswut an öffentlichen Einrichtungen. Bei knapp 100 aller registrierten Sachbeschädigungen wurden Kraftfahrzeuge zu "Opfern". Und was die Rauschgiftkriminalität angeht, hat sich einmal mehr bestätigt: Auf dem Land ist die Welt nicht unbedingt "clean". 93 Verstöße registrierte die PI Roth 2016 - ein "Durchschnittswert", wie Seefeld konstatierte.

Doch angesichts der Tatsache, dass gerade Gewaltdelikte (66) um ein Siebtel zurückgegangen sind; mit Blick auf die Statistik der betreuten Gemeinden, die allesamt keine auffälligen Entwicklungen aufzeigen; der Aufklärungsquote, die deutlich über dem mittelfränkischen Durchschnitt (65,5 Prozent) liegt und mit dem Appell, mit einem gesunden Maß an Skepsis und Vorsicht durch den Alltag zu gehen, sah Sewald zwar keinen Anlass für "überbordenden Optimismus" — doch sehr wohl einen Grund dafür, dass das Resumee der Rother Polizei für 2016 durchaus "recht entspannt" ausfallen dürfe.

