Roth: Auto kracht am Lohgarten gegen Gredl-Bahn

Autofahrer schwer verletzt - Zugverkehr unterbrochen - vor 1 Stunde

ROTH - Am Montagmorgen ist ein Autofahrer an einem unbeschrankten Bahnübergang am Haltepunkt Roth-Lohgarten mit der Gredl-Regionalbahn zusammengestoßen.

Am Haltepunkt Roth-Lohgarten ist am Montagmorgen ein Auto mit der Gredl-Regionalbahn zusammengestoßen. Der Fahrer des Audis wurde schwer verletzt. © Benjamin Huck



Am Haltepunkt Roth-Lohgarten ist am Montagmorgen ein Auto mit der Gredl-Regionalbahn zusammengestoßen. Der Fahrer des Audis wurde schwer verletzt. Foto: Benjamin Huck



Nach ersten Informationen der Polizei war der 63 Jahre alte Mann mit seinem Audi A4 gegen 9.20 Uhr auf der Otto-Schrimpff-Straße von der Stadthalle Roth in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Bahnübergang am Haltepunkt Roth-Lohgarten hat er in dem Moment die Straße überquert, als die Gredl-Regionalbahn vom Bahnhof Roth kam. Der Lokführer konnte trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, die Bahn erfasste den Audi an der Fahrerseite.

Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die vier Fahrgäste im Zug und der Zugführer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Warnsignal und der Warnton am unbeschrankten Bahnübergang haben funktioniert. Der Bahnverkehr zwischen Roth und Hilpoltstein ist im Moment (10.20 Uhr) unterbrochen, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.