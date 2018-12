Roth: Blitzlichtgewitter empfängt das Christkind am Marktplatz

Auch am ersten Adventswochenende wirkt der Rother Christkindlesmarkt wie ein großer Besuchermagnet — Kinder sangen vor Publikum - vor 14 Minuten

ROTH - Alle Jahre wieder… besucht das Christkind auch den Rother Christkindlesmarkt und spricht dort den traditionellen Prolog nicht nur für die Kinder. Das Rother Bürgermeister-Trio verteilte zudem Geschenke und Schokolade an die Gäste und der heilige Sankt Nikolaus freute sich besonders über die vielen Besucher, die gekommen waren, um das Christkind zu bestaunen: "Hierfür brauchen wir kein Team von Antenne Bayern." Den Marktplatz könne man mit Leichtigkeit "auch so" füllen.

Forschen Schrittes marschierte das Rother Christkind mit seiner Engelschar durch die Rother Hauptstraße zum Marktplatz, wo es von Hunderten kleiner und großer Fans erwartet wurde. © Fotos: Marco Frömter



In strahlendem Glanz schritt das Rother Christkind zusammen mit seinem Engleinschor und dem Rother Bürgermeister, Ralph Edelhäußer, durch die Innenstadt und sorgte für allerhand fröhliche Gesichter. Viele Passanten nutzten die Gelegenheit und schossen das eine oder andere Foto, was dazu führte, dass es entlang der Hauptstraße ein regelrechtes "Blitzlichtgewitter" gab.

Bilderstrecke zum Thema Wenn Kinderaugen strahlen: Roth lud zum Christkindlesmarkt Ein Duft von Glühwein, Bratwürsten und heißen Maronen machte sich am Wochenende in der Kreisstadt Roth breit: Der Weihnachtsmarkt präsentierte sich mit den buntesten Lichtern und den vielfältigsten Leckereien. Den Höhepunkt für alle Kinder gab's dann am Samstag, als das Christkind seinen Prolog vortrug und für so manche Gänsehautmomente sorgte.



Bevor das Christkind den Prolog zum Besten gab, durften sich die "Himmelsgesandten" noch über einige schöne Weihnachtslieder des Rother Stadtorchesters freuen. In seiner "Weihnachtsbotschaft" regte das Christkind auch etwas zum Nachdenken an: "Mein Markt, der soll euch große Freude bringen, mit all seinen schönen Dingen, die in den Buden ausgebreitet liegen. Ihr lieben Leut‘ sollt aber auch bedenken, wenn ihr beglückt seit vom Beschenken, dass es auf dieser Erde viele Menschen gibt, die nichts bekommen und die auch keiner kennt. Mein Markt soll euch die Herzen weiten, in diesen oftmals lauten und ruhelosen Zeiten, damit ihr aufmerksam und ungestört, die frohe Botschaft von der Christnacht hört."

Mit viel weihnachtlichem Gesang ging es im Anschluss weiter. Der Nikolaus und Bürgermeister Edelhäußer holten freiwillige Jungen und Mädchen auf die Bühne, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, eines ihrer Lieblingsweihnachtslieder darzubieten. Vom russischen Wiegenlied "Bajuschki Baja" bis hin zum "Weihnachts-Evergreen" "Schneeflöckchen Weißröckchen" zeigten die Kleinen, was es heißt, Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Als Belohnung für den mutigen Auftritt bekamen die Kinder ein liebevoll verpacktes Geschenk vom Bürgermeister überreicht.

Das offensichtlich beliebteste Lied in Roth scheint aber "O Tannenbaum" zu sein. Dies wurde gleich zweimal in Folge mit Begeisterung gesungen. Sämtliche Versuche des Bürgermeisters, eine dritte Darbietung des Liedes zu vermeiden, scheiterten kläglich. Ein Sechsjähriger versprach "hoch und heilig", etwas anderes zum Besten zu geben. Als er allerdings das Mikrofon in seinen Händen hielt, stimmte er jedoch die dritte Runde von "O Tannenbaum" an. Neben großem Applaus und lautem Gelächter, durfte auch er sich über ein Geschenk aus dem Rathaus freuen. Für den Heiligen waren die Auftritte der Kinder etwas "ganz Tolles". Immerhin bedürfe es einer großen Portion Mut, sich vor so vielen Menschen auf einer Bühne spontan ein Lied zu singen. Der erneut mit Besuchern gefüllte Christkindlesmarkt erfreue ihn ebenfalls sehr: "Es ist ein riesen Ding, dass so viele gekommen sind, um das Christkind zu sehen – und nicht die Antenne Bayern-Truppe."

Im Anschluss an den Prolog verteilten die drei Rother Bürgermeister Schokolade an die Weihnachtsmarktbesucher. Das Christkind und der Heilige Nikolaus mischten sich ebenfalls unter das Volk und hörten sich die Wünsche der Kinder an.

MARCO FRÖMTER