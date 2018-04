Roth: Brücke wird keinesfalls im Nichts enden

Gespräche zwischen Hotelinvestor und Passagen-Eigentümer werden abgewartet - vor 20 Minuten

"Die Brücke ins Nichts." So betitelte ein Leser sein Schreiben an die RHV-Redaktion, in dem er auf die Information des Rother Bürgermeisters bei einer Stadtratssitzung Bezug nimmt. Edelhäußer hatte bestätigt, dass die farbig leuchtende Fußgängerbrücke zwischen Valentin- und Rothmühl-Passage künftig an einer Wand endet. Wir erkundigten uns bei Stadtbaumeisterin Lydia Kartmann nach dem Grund dafür.

Die beleuchtete Brücke hat einst das Modehaus Wöhrl mit den Rothmühl-Passagen verbunden. Mit dem Umbau zum Hotel sind neue Möglichkeiten im Gespräch. Die Brücke aber soll - wie auch immer - bestehen bleiben. © Foto: Scherbel



RHV: Frau Kartmann, wenn die Fußgängerbrücke im Zuge des Hotelbaus im Wöhrl-Haus im Nichts endet, haben Sie dann nicht Angst vor dem Vergleich mit den Bürgern von Schilda?

Lydia Kartmann: Nein, denn die Frage war ja, dass wir für das frühere Modehaus eine neue Nutzung haben wollen anstatt sie zu behindern. Diese Nutzung als Hotel wird von vielen begrüßt. Früher führte der öffentliche Weg vom Marktplatz durch Passage und Modehaus auf direktem Weg über die Brücke bis zur Rothmühl-Passage. Dieses Recht auf den öffentlichen Weg war aber gekoppelt an das Bestehen des Modehauses, es war nicht auf das Gebäude bezogen. Nachdem das Modehaus nicht mehr besteht, haben wir auch das Recht nicht mehr. Beim Hotel-Umbau hätte man darauf Rücksicht genommen, allerdings mit zwei Richtungswechseln, also nicht mehr auf direktem Weg.

Was bedeutet das?

Kartmann: Den direkten Weg versperrt künftig das Hotel, das ja gar nicht so leicht in das ehemalige Modehaus hineinzubauen ist. Die Stadt und der Stadtrat wollen diese neue Nutzung aber natürlich nicht behindern, also wird das Ende des Durchgangs billigend in Kauf genommen. Eventuell könnte man — je nach der künftigen Nutzung der Valentin-Passage — die Brücke noch verschwenken oder auch an die Fassade andocken, um den Übergang weiter zu nutzen.

Was unterscheidet das eine vom anderen?

Kartmann: Entweder schwenkt man den gesamten Brückenarm Richtung Osten, oder die Brücke bleibt so, und an ihrem südlichen Ende wird ein Weg an der Fassade entlang geführt.

Derzeit warten wir Gespräche mit dem neuen Passagen-Eigentümer und dem Hotelinvestor ab. Das Hotel hat übrigens den freien Zugang zur Brücke — und vielleicht will es ihn ja auch nutzen.

Die Beleuchtung der Brücke bleibt?

Kartmann: Ja, die ist vorhanden. Und sie ist doch schön.

Interview: CAROLA SCHERBEL