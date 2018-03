Roth: Coole Sounds für Nachtschwärmer

Kneipenfestival "BarRothation" sorgte für volle Locations und beste Stimmung: DJs und Livebands boten spannenden Stilmix - vor 36 Minuten

ROTH - Das Rother Kneipenfestival "BarRothation" feierte am Samstag fünfjähriges Bestehen und bot einmal mehr musikalische Vielfalt. Auch leichter Nieselregen hielt die unzähligen Besucher nicht davon ab, in der Innenstadt die Nacht zum Tag zu machen.

Auch mit Plattenspieler und Computer wurde die Hitmaschine angekurbelt: Der Stilmix kam beim Rother Publikum besten an.



Wer ordentlichen Discoflair genießen wollte, konnte zum Beispiel dem Löwenkeller, dem Al Castello oder zur vorgerückten Stunde der Galaxy Bar, die erst um 22 Uhr öffnete, einen Besuch abstatten, wo DJs mit ihren Platten jonglierten. Dort konnte man auch ordentlich abtanzen – jedenfalls wenn das der Platz zuließ, denn es dauerte nicht lange, dann ging es auf den Tanzflächen ganz schön eng zu.

Hochkarätige Livemusik gab es im Mephisto, in den Ratsstuben, im Goldenen Schwan, in der Kulturfabrik, wo es – je nach Lokal – Rock, Pop, Jazz und Soul (oder eine Mischung aus allem) zu hören gab.

Mit tanzen sah es da (von der Kulturfabrik oder den Ratsstuben einmal abgesehen) eher schlecht aus, denn die Besucher standen dicht an dicht, sodass man in den Lokalen, wenn man einmal drin war, kaum mehr heraus gelangte. Da half nur eins: noch ein Bier bestellen!

Freunde von Countrymusik kamen im Little Nugget auf ihre Kosten, und erstmals zählte auch das "Platzl" zu den insgesamt neun Veranstaltungsorten. Plus eins, denn den Marktplatz darf man bei dieser Aufzählung nicht vergessen, auf dem nicht nur die Foodtrucks standen, sondern auch der Hit Radio N1-Stimmungs-DJ Taxi Malter schon um 18 Uhr zum "Warm Up" einlud. Dort gab es auch einen überdachten Bereich, sodass dort keine Nachtschwärmer nass werden mussten, die schließlich noch eine lange Nacht vor sich hatten.

