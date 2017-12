Roth: Das Filetstück Leoni wartet auf Würze

ROTH - Eine Landratswahl und die Bürgermeisterwahl in der Kreisstadt Roth bestimmten weitgehend das politische Leben im Landkreis Roth. Lange hat Volldampf-Politiker Herbert Eckstein überlegt, sich auch nach 24 Jahren auf eine 70-Stunden-Woche als Landrat einzulassen. "Aber so lange das Feuer in mir brodelt, mache ich weiter", sagte er schließlich. Eckstein ist die personifizierte Bürgernähe, wie satte 96,13 Prozent Zustimmung bei der Wahl im September zeigten.

Wenn die Gegenwart der „Fabrik der Zukunft“ an der Rother Lände beginnt, muss im Herzen der Kreisstadt über die Nutzung des Filetstücks befunden worden sein: Das Leoni-Gelände wird den Stadtrat in den kommenden Jahren beschäftigen.



Zum Phänomen Eckstein gehört auch, dass er inhaltlich kaum angreifbar ist. Der Landkreis steht gut da. Alle wichtigen Entscheidungen werden bislang im parteiübergreifenden Konsens getroffen. Wie schwer sich Gegenkandidaten deshalb tun, haben die bisherigen — für CSU-Kandidaten höchst ungewohnten — Wahlergebnisse eindrucksvoll gezeigt. Und so verzichtete die CSU diesmal auf einen Gegenkandidaten — ein zähneknirschendes Kompliment für Eckstein.

In der Kreisstadt gewann Amtsinhaber Ralph Edelhäußer. Er fuhr mit 55,98 Prozent jedoch ein deutlich schlechteres Ergebnis ein als erwartet. Andreas Buckreus (SPD) errang mit 44,02 Prozent Zustimmung mehr als nur einen Achtungserfolg. Verlierer war auf jeden Fall die Wahlbeteiligung: Nur 51,26 Prozent der Stimmberechtigten gingen zum Wählen.

Für allerlei Gesprächstoff in der Kreisstadt sorgte der geplante Abriss der betagten und stark renovierungsbedürftigen Stadthalle, der bis spätestens März 2018 über die Bühne gebracht werden soll. So hat es der Stadtrat Ende Oktober beschlossen.

Die Halle diente einst andernorts als Reithalle, wurde später von der Stadt Roth für Veranstaltungen erworben und steht seit den 1930er Jahren auf dem Rother Festplatz. Eigentlich fasst der 820 Quadratmeter große Saal der Stadthalle rund 1000 Personen; stehen nicht nur Stühle, sondern auch Tische, gibt es noch 600 Plätze. Zuletzt gab es eine absolute Begrenzung. Lag die Besucherzahl über 200 Personen, mussten sehr hohe Auflagen hinsichtlich des Brandschutzes erfüllt werden. Dies hatte bei der Kerwa drastische Auswirkungen.

Und weil wegen der Anforderungen bezüglich des Brandschutzes auch gravierende Baumängel bestehen, kam die Verwaltung schließlich zu dem Schluss, dass ein sicherer Betrieb der Stadthalle nicht mehr gewährleistet werden kann. Eine Generalsanierung wurde aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt. Für die wichtigen und publikumsstärksten Veranstaltungen wie Frühlingsfest, Kirchweih, "Rund ums Rad" und Challenge wird nun bis auf Weiteres ein Zelt aufgestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt, vermutlich schon im April/Mai kommenden Jahres, soll dann das Thema "Neubau" im Stadtrat in Angriff genommen werden.

Apropos Neubau: Seit vielen Jahren wird vor allem von Bürgern der Kreisstadt immer wieder der Wunsch nach einem Hallenbad ins Gespräch gebracht. Schließlich sei man auch Triathlonhochburg, heißt es. Doch eine klare Entscheidung der Politik, ob man sich überhaupt so ein Hallenbad leisten kann oder will, steht aus. Zuletzt war von einem Kooperationsmodell zwischen der Stadt Schwabach, der Gemeinde Rednitzhembach und der Stadt Roth die Rede. Seither: Funkstille.

Und beim Thema zu bleiben lohnt ein Blick nach Georgensgmünd. Dort entsteht an der Wiesenstraße südlich der Schwimmhalle eine moderne Zweifachturnhalle. In dieses neue Sportzentrum integriert, ist die bestehende Schwimmhalle, die saniert und erweitert werden soll. Da Sporthalle und Schwimmbad künftig eine Einheit darstellen sollen, ist auch an gemeinsame Technikbereiche gedacht, um Synergieeffekte zu nutzen.

Zwei Ereignisse sorgten im Jahr 2017 in der Kreisstadt für imageträchtige Schlagzeilen: Für das modernste Kabelwerk Europas erfolgte am 5. April 2017 im Industriegebiet "An der Lände" in Roth der Spatenstich. Die Leoni AG investiert dort 90 Millionen Euro in die "Fabrik der Zukunft".

Am 29. Juni erfolgte der Spatenstich für das 144-Millionen-Euro-Projekt "Offizierschule" der Luftwaffe auf dem Areal der Otto-Lilienthal-Kaserne in Roth. Die ersten Offiziere allerdings werden wohl erst 2021 dort einziehen.

Die Verhandlungen für beide Projekte, also "Fabrik der Zukunft" und "Offizierschule", waren langwierig. Selbst Insider zweifelten immer wieder mal an der Realisierung.

Durch den Umzug der Firma Leoni aus dem Innenstadtbereich in das Industriegebiet an der Lände bis 2020, eröffnet sich der Kreisstadt die einmalige Chance, dass nach dem Abriss der alten Fabrikhallen ein Filetstück mit Wohnbebauung im Zentrum Roths bestückt werden kann. Dies könnte den Einzelhandel im Zentrum stärken und/oder nachhaltig beleben.

Dringend notwendig! Denn die Valentinpassage ist nach der Schließung des Bekleidungshauses "Wöhrl" als Geschäftspassage tot und auch in der benachbarten Rothmühlpassage laufen die Geschäfte nicht rund. So strich bereits C & A die Segel. Ob die verbleibenden Geschäfte im kommenden Jahr ihre auslaufenden Verträge verlängern? Spekulationen über weitere Geschäftsaufgaben schießen allerdings schon ins Kraut.

Doch es gibt auch positive Entwicklungen. Siehe Wöhrl. Wo einst Bekleidung in der Valentinpassage verkauft wurde, soll zu Beginn des Jahres 2019 ein Hotel der Dormero-Kette mit 68 Zimmern und fünf Veranstaltungsräumen entstehen, so Aufsichtsrat Hans Rudolf Wöhrl. Mit einem Wellness- und Fitnessbereich sowie modernem Restaurant und einer Bar werden die Standards für ein zukünftiges 4-Sterne-Superior Dormero-Hotel erfüllt. Ein richtig großes Hotel für Roth. Endlich ein weiterer Baustein, was die Innenstadtbelebung anbelangt.

Im Stadtgebiet Roth hat sich zudem gezeigt, dass das Fassadenprogramm, das Zuschüsse der Stadt Roth für private Sanierungen und Modernisierungen in der Innenstadt beinhaltet, bei den Hauseigentümern gut angenommen wird. Zahlreiche Häuser erhielten so einen neuen Anstrich, einige Anwesen, die einen Leerstand zu verzeichnen hatten, wurden zudem zu Wohnungen und Büros umgenutzt. Zudem zeichnet sich ab, dass drei baufällige und unansehnliche Häuser in der Innenstadt demnächst saniert werden. Auch hier wirkte die Stadt am Umdenkungsprozess mit.

Der Großteil der Landkreis-Investitionen 2017 in Höhe von 18,5 Millionen Euro floss in die Schulen. Größter Posten war mit 6,8 Millionen Euro das Gymnasium Hilpoltstein, an dem im April der Bauabschnitt I eingeweiht wurde. Für 2018 sind weitere 5,5 Millionen Euro angesetzt. Und die Generalsanierung des Gymnasiums Roth zeichnet sich bereits am Horizont ab.

In Roth dominierte ganz eindeutig der Erweiterungsbau der Anton-Seitz-Mittelschule für rund zehn Millionen Euro. Der lang ersehnte Anbau gilt als "größte Einzelinvestition der Stadt in der Geschichte Roths".

Das Thema "Gesundheit" wird die Politik im Kreistag in den nächsten Jahren stark beschäftigen. Denn mit dem 120 Millionen Euro geschätzten Teilneubau der Kreisklinik Roth steht eine Mega-Investition vor der Tür.

