Roth: Der Seniorenbeirat wird 15 Jahre alt

Pragmatische Lösungen gesucht und gefunden - 14.05.2017 17:28 Uhr

ROTH - Mit Kaffee, Kuchen, Sekt und gemeinsamen Erinnerungen feierte der Seniorenbeirat der Stadt Roth sein 15-jähriges Bestehen. Eingeladen hatte Brigitte Reinold, die als Seniorenbeauftragte der Stadt seit Ende vergangenen Jahres direkte Ansprechpartnerin für die Belange der älteren Generation im Rathaus ist.

Mit kleinen Geschenken bedankte sich die Stadt Roth für das ehrenamtliche Engagement der Beiratsmitglieder, die sich aus Vertretern aller Gruppen und Einrichtungen rekrutieren, die mit Senioren zu tun haben. © Foto: Stefanie Graff



Das Gremium, das 15 Jahre jung gerade mal das Teenageralter erreicht hat, ist eine Ansammlung von geballter Lebenserfahrung, Engagement und Wissen. Pfunde, mit denen die Ehrenamtlichen als Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft 50+ mit Einsatz und Erfolg die Stadt als Lebensraum für Menschen im höheren Lebensalter mitgestalten.

Zum Geburtstag traf man sich in der guten Stube der Stadt, den Ratsstuben im Schloss Ratibor. "Wie ein kleines Klassentreffen ist das", freute sich Brigitte Reinold. Man kennt sich untereinander und es gibt viel zu reden. Mit kleinen Geschenken bedankte sich die Stadt für das ehrenamtliche Engagement der Beiratsmitglieder, die sich aus Vertretern aller Gruppen und Einrichtungen rekrutieren, die mit Senioren zu tun haben.

Bürgermeister Richard Erdmann hatte 2002 den Seniorenbeirat ins Leben gerufen. "Etwas kompliziert" sei das damals gewesen, erinnert sich der ehemalige Vorsitzende Gerd Wessel. Echte Widerstände habe es zwar keine gegeben, aber niemand habe so recht gewusst, wie das funktioniert. Also sei man herumgefahren und habe sich umgeschaut, was andere so machen. Und genau hingeschaut, wie die Bedürfnisse vor Ort sind. Mit dem Ohr dicht an der älteren Bevölkerung, dem Expertenwissen in eigener Sache und der Bereitschaft, sich auf Diskussionen und die Zusammenarbeit mit vielen Akteuren einzulassen, hat sich der Seniorenbeirat in den zurückliegenden Jahren verdient gemacht. Das Aufstellen von Sitzbänken, Einrichten von Parkplätzen und Bau eines Buswartehäuschens wurden unter anderem initiiert.

Immer im Herbst findet die jährliche Senioren-Bürgerversammlung statt. Genau dann, wenn der Bürgermeister durch die Ortsteile tourt, kann man im evangelischen Gemeindehaus Dinge ansprechen, die für Senioren von besonderem Belang sind. Der Termin für 2017 steht schon fest: Es ist der 19. Oktober.

Pragmatische Lösungen wurden im Seniorenbeirat von Anfang an gesucht und gefunden: Mangels Hallenbad vor Ort organisiert der Seniorenbeirat seit vielen Jahren in der kalten Jahreszeit regelmäßige Busfahrten zur Therme Hersbruck. Ein Angebot, dass nach wie vor gerne angenommen wird. Bei anderen Veranstaltungen sind die Rother Senioren zurückhaltender.

Franz Pichler, der aktuelle Vorsitzende des Seniorenbeirats, wundert sich, wie mühsam es ist, die Altersgenossen zum Mitmachen zu bewegen. "So viele tun sich schwer damit, sich einzugestehen, dass sie zu den Senioren gehören."

STEFANIE GRAFF