Roth: Die Kinderbetreuung vorausschauend planen

Erneut Handlungsbedarf infolge steigender Geburtenzahlen — Neubau einer weiteren Kindertagesstätte im Bereich Kupferplatte nötig

ROTH - "Bislang wurden wir immer von Fakten getrieben, dieses Mal wollen wir vorbeugen und vorausschauend planen", so Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer in der jüngsten Stadtratssitzung zum Thema "Kinderbetreuung". Da die Geburten in den zurückliegenden Jahren gestiegen sind, sehen Verwaltung und Stadtrat Handlungsbedarf.

Seit drei Jahren gibt es eine Waldkindertagesstätte in Allersberg, die auch von Rother Kindern besucht wird. Eine solche Einrichtung würde auch das Angebot in Roth bereichern. Foto: Foto: HiZ-Archiv/Mücke



Konkret geht es um eine dritte Großtagespflege für zehn Kinder oder maximal 16 "Betreuungsverhältnisse", um einen Waldkindergarten (25 Plätze) und um die Errichtung einer Kindertagesstätte mit 75 Kindergarten- und 24 Krippenplätzen. Da der Stadtrat nun in öffentlicher Sitzung den Bedarf anerkannt hat, wird die Verwaltung in absehbarer Zeit mögliche Standorte prüfen und Zeitschienen festlegen. "Wir stehen jedoch nicht unter Zugzwang", betonte Edelhäußer.

Bislang wurde das Thema ausschließlich in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. In einer Bestandserhebung war jüngst festgestellt worden, dass es derzeit im Stadtgebiet Roth für Mädchen und Buben ab acht Wochen bis zur Einschulung zum 1. September insgesamt 918 Betreuungsplätze gibt. Neben der Kita "Waldwichtel", die derzeit um 24 Krippenplätze erweitert wird, stehen für Schulkinder in drei Horten beziehungsweise im "Haus für Kinder" aktuell 332 Plätze zur Verfügung, wobei einige Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet wegen der Schulnähe auch Schulkinder zur Betreuung aufnehmen, das sind die Kita "Villa Regenbogen" in Eckersmühlen, "St. Nikolaus" in Rothaurach und "Hl. Drei Könige" auf der Kupferplatte.

Wie jedoch die Geburtenentwicklung in Roth zeigt, steigt die Rate kontinuierlich. Zwischen 2008 und 2015 wurden pro Jahr rund 200 Kinder geboren, 2016 waren es schon 257. Nicht mitgerechnet wurden in der Auswertung 2016 die vier Kinder, die in diesem Zeitraum in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung geboren wurden und derzeit noch dort gemeldet sind. Ferner wurden, Stand Januar 2017, 98 Kinder aus Roth in "auswärtigen" Kitas betreut, umgekehrt waren es nur 30.

Mehr behinderte Kinder

Erhöht hat sich auch die Anzahl behinderter Kinder, die in einer Kindertageseinrichtung im Stadtgebiet Roth betreut werden, von sieben Mädchen und Buben im Jahr 2011 auf 36 Kinder 2017, was die zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze entsprechend verringert, da der Betreuungsbedarf höher ist.

Derzeit sind für die Altersgruppe bis drei Jahre in den Krippen und den beiden Großtagespflegen alle Plätze belegt. In den Kindergärten im Stadtgebiet von Roth sind für die Altersgruppe ab drei Jahren bis auf wenige Restplätze ("Haus der Kinder" und Städtischer Kindergarten Eckersmühlen) alle Betreuungsplätze belegt. Für das Betreuungsjahr stehen aktuell bei den beiden Großtagespflege-Einrichtungen schon etliche Kinder auf der Warteliste. Stadtbauamt und Landratsamt haben das ehemalige Rathaus in Eckersmühlen ins Visier genommen, um dort eine weitere Großtagespflege aufzunehmen.

Bedarf eines Waldkindergartens mit 25 Plätzen: Seit September 2013 existiert in Allersberg ein Waldkindergarten mit 16 Plätzen für die Altersgruppe ab zweieinhalb Jahren einschließlich der Schulkinder. Aktuell besuchen vier Kinder aus dem Stadtgebiet von Roth diese Einrichtung.

Erkannt wurde, dass die vorhandenen Betreuungsplätze künftig nicht mehr ausreichen. "Ein Waldkindergarten würde zudem das Angebotsspektrum im Stadtgebiet erweitern", meinte der Geschäftsleitende Beamte und Hauptamtsleiter Stefan Krick.

Als mögliches Gelände wurde von den derzeitigen Leiterinnen des Waldkindergartens in Allersberg das Areal "Am Wasserturm" in Eckersmühlen, dort befindet sich auch ein Spielplatz in der Nähe, ins Gespräch gebracht.

Mitte September soll dort eine Besichtigung von Mitarbeitern der Stadt und des Landratsamtes erfolgen. Allerdings müsste im Hinblick auf Kälte und schlechtes Wetter für Schutzhütten beziehungsweise Ausweichquartiere gesorgt werden.

Bedarf einer weiteren Kindertagesstätte mit 75 Kindergarten- und 24 Krippenplätzen: Besonders stark gestiegen sind die Geburtenzahlen im Bereich Kupferplatte, die zum Einzugsgebiet der Kita "Hl. Drei Könige" gehört. Ein Neubau einer Kita sei schon gerade deshalb notwendig, weil auf der Abenberger Höhe ein neues Wohngebiet entstehen soll.

Im Hinblick auf die Kosten wird auch ermittelt, ob nicht vielleicht das Schulgebäude um eine Krippe, Kindergarten und eventuell zusätzlich einen Hort erweitert werden kann.

DETLEF GSÄNGER