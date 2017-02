Roth: E-Bike nahm Pkw die Vorfahrt

77-Jährige bei Unfall schwer verletzt - vor 1 Stunde

ROTH - Bei einem Unfall am Montagmittag wurde eine Fahrradfahrerin schwer verletzt.

Die 77-Jährige war auf ihrem Elektrofahrrad in der August-Zahn-Straße in Richtung Sudetenstraße gefahren. An der Kreuzung "Auf der Marter" missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos. Dessen 76-jähriger Fahrer konnte den Zusammenstoß mit der direkt vor ihm vorbeifahrenden Radlerin nicht mehr verhindern konnte.

Die Frau stürzte zu Boden und zog sich dabei unter anderem Frakturen im Oberkörperbereich zu. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung in die Kreisklinik gebracht. Die Schäden an Rad und Pkw dürften zwischen 500 und 1000 Euro liegen.

